Preço das ações da Nikola deve saltar em meio ao FOMO: riscos de diluição permanecem

O preço das ações da Nikola (NASDAQ: NKLA) saltou mais de 20% na terça-feira, quando os investidores começaram a adotar a atitude FOMO. As ações saltaram para US$ 0,9140, o nível mais alto desde maio deste ano. Ao todo, as ações se recuperaram cerca de 50% em relação ao nível mais baixo deste ano.

NKLA é um bom investimento?

A Nikola Motors é uma empresa que fabrica e vende caminhões grandes para empresas de setores como entregas e produtos básicos de consumo. A empresa já começou a vender seus veículos elétricos a bateria. No entanto, embora o caminhão tenha tido bastante sucesso, a empresa decidiu mudar seu modelo de negócios.

Em nota, a empresa decidiu focar em caminhões movidos a hidrogênio, que têm melhores características do que os elétricos a bateria. Por um lado, eles têm um tempo de reabastecimento mais rápido em comparação com caminhões de bateria que levam horas para carregar.

Além disso, o hidrogênio é extremamente leve em comparação com caminhões de bateria. Como resultado, os caminhões movidos a hidrogênio podem ser usados para transportar mais cargas e percorrer distâncias maiores. Caminhões a bateria, como os fabricados pela Tesla, só podem transportar materiais e produtos mais leves.

O desafio para Nikola é que a infraestrutura de hidrogênio ainda tem um longo caminho a percorrer. Com isso, a empresa tem poucas chances de sucesso internacional, o que explica o foco no mercado norte-americano. Recentemente, vendeu seus negócios europeus para a Iveco.

Nikola é um incinerador de dinheiro

O outro desafio para as ações da Nikola é que a empresa é uma incineradora de dinheiro. No trimestre mais recente, a receita da empresa foi de $ 11,1 milhões, enquanto o custo da receita foi de mais de $ 44 milhões. No total, Nikola teve um prejuízo líquido de mais de $ 169 milhões. O prejuízo líquido da empresa nos últimos dez trimestres chegou a quase US$ 2 bilhões.

O balanço de Nikola também está em mau estado. A empresa faturou mais de US$ 136 milhões no último trimestre. Embora seja um número grande, foi menor do que os US$ 236 milhões que tinha no trimestre de dezembro e os US$ 319 milhões que tinha no trimestre anterior.

Portanto, essa tendência significa que a Nikola precisará de capital adicional, mesmo enquanto avança para aumentar sua produção. Como vimos com outros veículos elétricos empresas como Rivian e Lucid, aumentar a produção pode ser algo caro. As ações em circulação de Nikola saltaram para mais de 475 milhões, de 60 milhões em 2018.

Nikola espera tornar o EBITDA lucrativo até 2025. Para isso, a empresa precisará levantar capital adicional, o que levará a uma maior diluição.

Nikola previsão do preço das ações

Gráfico Nikola por TradingView

Em meu último artigo sobre Nikola, alertei que era extremamente arriscado vender ações da NKLA a descoberto. Esse argumento estava correto, pois as ações subiram desde então. No gráfico diário, vemos que as ações encontraram um fundo forte em US$ 0,5420. Ele está tentando se mover acima da média móvel exponencial de 50 dias (EMA).

Acredito que as ações da Nikola Motors permanecerão pressionadas no longo prazo. No curto prazo, no entanto, o FOMO pode se estabelecer e empurrar a ação para o próximo ponto-chave de resistência em US$ 2,02, o ponto mais baixo em dezembro do ano passado.