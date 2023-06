Última hora: BCE aumenta as taxas de juros enquanto a batalha contra a inflação continua

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou outro aumento da taxa de juros na quinta-feira, continuando sua batalha contra a inflação. Em comunicado, o banco liderado por Christine Lagarde decidiu aumentar a principal taxa de juros de 0,25% para 4,0%, o nível mais alto em mais de uma década.

O BCE também decidiu aumentar a taxa da facilidade permanente de depósito em 0,25% para 3,50% e a taxa da facilidade marginal para 4,25%. Ele impulsionou as taxas nas últimas oito reuniões consecutivas, pela primeira vez desde 2006. O aumento da taxa estava em linha com o que a maioria dos analistas esperava, como escrevemos aqui.

Ao aumentar as taxas de juros, o BCE divergiu do Federal Reserve, que decidiu deixar as taxas de juros inalteradas na quarta-feira. Anteriormente, havia aumentado as taxas em dez reuniões consecutivas.

O aumento da taxa do BCE aconteceu em um momento em que a inflação do bloco está caindo modestamente. Dados publicados esta semana mostraram que a inflação na Espanha caiu para 3,1%, o que significa que está se aproximando da meta do BCE de 2,0%. Na Alemanha, a inflação caiu para 6,1% mesmo quando o país mergulhou em uma recessão técnica.

Dados do Eurostat mostraram que a inflação na zona euro caiu para cerca de 6%. Ainda assim, a inflação continua acima da meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu. Portanto, o BCE deu a entender que continuará subindo mesmo com vários países da região entrando em recessão.

Os analistas acreditam que o BCE aumentará as taxas pelo menos mais duas vezes este ano e depois fará uma pausa estratégica. A pausa ajudará o banco a avaliar o impacto dos recentes aumentos nas taxas. O par EUR/USD subiu ligeiramente após a decisão do BCE. Estava sendo negociado a 1,0820, onde esteve nos últimos dias. O rendimento do euro bund caiu ligeiramente para 0,38%, enquanto o rendimento do bund alemão saltou para 2,62%. Índices europeus como o alemão DAX e o índice francês CAC 40 estão pairando perto de seus máximos históricos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA