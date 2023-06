A Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE) diz que levará turistas ao espaço já neste mês. As ações subiram cerca de 40% hoje.

Galactic 01 voará na última semana de junho

Na sexta-feira, o conglomerado anunciou seu primeiro voo espacial comercial – o Galactic 01 será lançado entre os dias 27 e 30 de junho.

O voo levará três membros da Força Aérea da Itália para realizar pesquisas de microgravidade. De acordo com o CEO Michael Colglazier:

Estamos lançando a primeira linha espacial comercial para a Terra com dois produtos dinâmicos – nossa pesquisa científica e missões espaciais privadas de astronautas.

No mês passado, a empresa sediada na Califórnia disse que seu prejuízo líquido no primeiro trimestre aumentou significativamente na comparação ano a ano, para quase US$ 160 milhões. Em comparação com a alta do ano, as ações da Virgin Galactic caíram cerca de 20% no momento.

Voos espaciais em breve serão agendados mensalmente

A empresa de turismo espacial já concluiu as inspeções de veículos e análises de rotina para o Galactic 01. Ela concluiu o voo espacial de teste final em maio.

A Virgin Galactic Holdings Inc também confirmou esta manhã que seu segundo voo espacial comercial está planejado para o início de agosto. A partir daí, os voos serão programados mensalmente.

A empresa listada em Nova York já vendeu cerca de 800 passagens para voos espaciais comerciais a US$ 450.000 cada. As estimativas são de que cada voo traga mais de US$ 2,7 milhões para a empresa co-fundada por Sir Richard Branson.

Wall Street atualmente tem uma classificação de “manter” consensual para as ações da Virgin Galactic.