O preço das ações da Rolls-Royce tem uma alta de 50,5% como formas raras de padrão

O preço das ações da Rolls-Royce (LON: RR) mudou de lado nos últimos meses. A ação estava sendo negociada a 150p na segunda-feira, antes de uma semana movimentada na indústria da aviação, com o início do Paris Air Show. Este preço está alguns pontos abaixo da alta acumulada no ano de 159,90p.

Pedidos do show aéreo de Paris

A maior história da aviação desta semana será o Paris Air Show. Este é um grande evento que reúne os maiores players da indústria da aviação. É um evento vital onde companhias aéreas e fabricantes fazem grandes anúncios.

Há vários anúncios que são esperados esta semana. Por exemplo, de acordo com a WION, a Indigo, uma empresa indiana líder, está planejando fazer um pedido recorde de 500 aeronaves com a Airbus, o maior fabricante de aeronaves da Europa.

O anúncio ocorrerá alguns meses depois que a Air India anunciou um pedido gigantesco do 470 da Boeing e da Airbus. Duas das maiores companhias aéreas da Arábia Saudita encomendaram 121 aviões, enquanto a United Airlines encomendou mais de 100 aviões Boeing 787 no ano passado.

O Paris Air show é uma parte importante de empresas como a Rolls-Royce Holdings por causa dos pedidos em potencial que podem surgir. Os resultados mais recentes mostraram que a empresa tem carteiras de pedidos no valor de mais de £ 8,5 bilhões. A expectativa é entregar entre 400 e 500 motores, número superior aos 355 entregues no ano passado.

A Rolls-Royce Holdings acredita que seu lucro operacional para o ano ficará entre £ 0,8 bilhão e £ 1 bilhão este ano. Isso será uma melhoria em relação aos £ 652 milhões que arrecadou em 2022. Espera-se que seu fluxo de caixa livre salte de £ 505 milhões para entre £ 0,6 bilhão e £ 0,8 bilhão.

Analistas acreditam que o preço das ações da Rolls-Royce está subvalorizado. Os do Barclays e do UBS acreditam que as ações subirão para 156p e 200p. Ao mesmo tempo, um cálculo do DCF mostra que o valor justo da ação é de 305p, sinalizando que ela tem uma alta de 50,5%.

Previsão do preço das ações da Rolls-Royce

Gráfico de ações RR por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço da ação RR esteve em fase de consolidação nos últimos meses. Ele formou um padrão de xícara e alça, que é um sinal de uma continuação de alta. O estoque agora está formando a seção de alça deste padrão.

Ele se moveu ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Portanto, há uma probabilidade de que a ação acabe tendo uma alta, já que os compradores visam o próximo ponto de resistência em 200p, como escrevi aqui .