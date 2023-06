A FedEx Corp (NYSE: FDX) perdeu cerca de 5,0% nas negociações estendidas depois que a empresa de logística divulgou receita abaixo do esperado em seu quarto trimestre financeiro.

Ações da FedEx caem com projeções futuras

Os acionistas também parecem um pouco insatisfeitos com a orientação. A FedEx agora espera ganhar entre US$ 16,50 a US$ 18,50 por ação em seu novo ano fiscal, com crescimento percentual estável a “baixo de um dígito” na receita.

Em comparação, os analistas estavam em US$ 18,33 por ação sobre US$ 90,91 bilhões em vendas. No “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC, Donald Broughton – o fundador da Broughton Capital disse:

Muitos estavam procurando uma surpresa para o lado positivo no guia. [Mas] lembre-se de que as ações da FedEx são famosas por se moverem antes do tempo. Duas semanas atrás, você poderia comprá-lo por apenas $ 215.

O serviço de entrega de pacotes encerrou seu ano fiscal de 2023 com US$ 90,2 bilhões em receita.

Números notáveis no relatório de resultados do quarto trimestre da FedEx

Ganhou US$ 1,54 bilhão contra os US$ 558 milhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 2,13 para US$ 6,05

O LPA ajustado chegou a $ 4,94, conforme o comunicado de imprensa

A receita caiu 10% ano a ano, para US$ 21,9 bilhões

O consenso foi de US$ 4,85 por ação sobre receita de US$ 22,55 bilhões

Broughton compartilha sua opinião sobre a FedEx

A FedEx espera que o “ Drive ” reduza os custos permanentemente em US$ 1,8 bilhão. De acordo com Donald Broughton:

Há muita alavancagem disponível para a FedEx após as reduções de custo e seu esforço contínuo para roubar participação de mercado da UPS. Eles poderiam continuar aumentando os preços porque estão movimentando mercadorias de alto valor e baixa densidade.

Ele espera que as ações da FedEx se beneficiem à medida que a China continua se recuperando de suas restrições COVID bastante estendidas. Ao escrever, “FDX” ainda está em alta de mais de 25% no ano.