Amazon pode adquirir em breve a mercearia online britânica Ocado Group

As ações da Ocado Group PLC (LON: OCDO) saltaram cerca de 40% hoje depois que o “ The Times ” disse que a Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) pode estar interessada em comprar a mercearia online.

Amazon se recusou a comentar o relatório

O relatório também sugeriu que não era o único nos Estados Unidos considerando uma oferta pelo Grupo Ocado. De acordo com Danni Hewson – Chefe de Análise Financeira da AJ Bell:

As ações estão tão estáveis quanto uma garrafa aberta de limonada desde a pandemia, mas terceiros, incluindo supostamente a Amazon, ainda podem ver valor na marca, tecnologia e infraestrutura.

Excluindo a ação do preço esta manhã, as ações da Ocado caíram quase 50% em relação à alta do ano.

Tanto a Amazon quanto a empresa sediada em Hatfield, que licencia a tecnologia de entrega de alimentos, se recusaram a comentar o relatório na quinta-feira.

Ocado ficou aquém das estimativas no ano fiscal de 2022

A notícia chega meses depois que o Ocado Group PLC relatou um prejuízo antes dos impostos de £ 501 milhões pior do que o esperado para o ano fiscal de 2022.

Foi um beneficiário notável da pandemia de COVID, mas parece ter perdido seu encanto desde que o Reino Unido saiu dos bloqueios. Dados da IHS Markit sugerem que 15,5% de seu apartamento gratuito está emprestado.

Fique tranquilo, se a Amazon realmente avançar com uma proposta formal de aquisição da Ocado, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido examinará o negócio de perto.

No início desta semana, porém, o regulador liberou sua compra de US$ 1,7 bilhão da iRobot, conforme relatado pela Invezz aqui. Wall Street atualmente tem uma classificação de “manter” consensual para as ações da Ocado.