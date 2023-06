Bonança criptográfica: os preços de Jasmy, Solana, MATIC e Zilliqa aumentarão se o BTC fizer isso

Os preços das criptomoedas subiram acentuadamente esta semana, com os investidores apostando no chamado TradFi. O preço do Bitcoin saltou mais de 20% nos últimos sete dias, enquanto o valor de mercado total de todas as moedas subiu para mais de US$ 1,3 trilhão. A maioria dos tokens, incluindo Jasmy, Solana e Zilliqa, saltaram dois dígitos esta semana.

Isso é uma armadilha para touros?

Copy link to section

Há sinais de que o momento no mercado de criptomoedas está diminuindo. Por exemplo, o Bitcoin ficou parado em US$ 30.000, enquanto o Ethereum se manteve estável em US$ 1.800. Uma rápida olhada no CoinMarketCap mostra que a maioria dos tokens se moveu de lado nas últimas 24 horas.

A principal razão para o rali recente é que várias grandes empresas se mudaram para a indústria de criptomoedas. Na quinta-feira, informamos que o Credit Agricole obteve uma licença de custódia criptográfica. Isso é notável, já que esta empresa francesa é o terceiro maior banco da Europa. O Deutsche Bank também solicitou um serviço de custódia.

Nos EUA, empresas como Blackrock, Invesco e WisdomTree solicitaram licenças spot de Bitcoin ETF. Analistas acreditam que a SEC pode estar sob pressão para aceitar esses novos aplicativos, já que o Bitcoin está amadurecendo. Jerome Powell, o presidente do Fed, apoiou essa afirmação de que as criptomoedas têm poder de permanência.

Esses eventos ajudaram a sobrecarregar os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas, pois chegaram em um período sombrio para o setor. No início deste mês, a SEC decidiu abrir grandes processos contra a Coinbase e a Binance, as maiores empresas do setor. Como resultado, as notícias da TradFi ajudaram a aliviar a dor.

BTC para desencadear uma bonança cripto

Copy link to section

Gráfico BTC/USD por TradingView

Como mostrado acima, o preço do Bitcoin chegou perto do importante ponto de resistência em $ 31.091 esta semana. Este foi um preço importante, pois foi o nível mais alto deste ano. Agora, os touros precisam se mover urgentemente acima desse nível para confirmar a corrida de touros.

Fazer isso é importante por dois motivos principais. Primeiro, enviará um sinal de que há mais compradores no mercado. Esses compradores estão dispostos a comprar BTC acima do ponto mais alto deste ano.

Em segundo lugar, cruzar esse nível invalidará o padrão de topo duplo que vem se formando e cujo decote está em US$ 24.735. Um top duplo é um dos padrões mais perigosos do mercado. Se isso acontecer, abrirá a possibilidade de o preço do BTC subir para o próximo nível psicológico em US$ 35.000.

Mais importante ainda, tal movimento desencadeará uma bonança criptográfica, já que o BTC tende a ter uma correlação próxima com nomes como Jasmy, Zilliqa, MATIC e Solana. Na maioria dos períodos, essas altcoins tendem a se sair melhor do que o Bitcoin em um mercado em alta.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA