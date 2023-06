Com o colapso da Lordstown Motors, a Mullen Automotive e a Canoo podem ser as próximas

Lordstown Motors (NASDAQ: RIDE) tornou-se o primeiro veículo elétrico empresa a pedir proteção contra falência. A empresa tem lutado para levantar capital e construir seus caminhões depois que a Foxconn se retirou de sua parceria.

Empresa de veículos elétricos quebra

Copy link to section

Lordstown Motors é uma empresa de veículos elétricos que tentou construir caminhões em Detroit. O modelo de negócios da empresa era relativamente fácil. Faria a pesquisa e venderia caminhões. Em vez de fabricar, Lordstown faria parceria com a Foxconn, a gigante fabricante taiwanesa que fabricaria seus veículos. Este é o mesmo modelo que tem sido usado pela Fisker.

Construir EVs do zero é um processo altamente caro, como evidenciado pelas grandes somas que empresas como Tesla, Rivian e Lucid Motors gastaram nos últimos anos. No caso da Lordstown Motors, a empresa gastou mais de $ 15,6 milhões em 2019 e $ 102 milhões em 2020. Seus gastos cresceram para mais de $ 275 milhões em 2022.

Como resultado, seu dinheiro acabou. O último relatório mostrou que seu caixa e investimentos de curto prazo caíram para US$ 176 milhões. Na época, a empresa criticou a Foxconn por não fornecer os fundos que havia prometido em 2022.

A falência de Lordstown era fácil de prever. neste artigo Escrevi em maio, alertei que as ações cairiam a zero à medida que suas reservas de caixa diminuíssem.

Lordstown Motors vs Mullen Automotive, ações da Canoo

Mullen Automotive e Canoo podem ser as próximas

Copy link to section

A Lordstown Motors não será a única empresa de veículos elétricos a falir este ano. Como já avisei antes, a Mullen Automotive (NASDAQ: MULN) e a Canoo também podem entrar em colapso à medida que a liquidez diminui.

Embora a Mullen Automotive tenha iniciado as entregas de veículos, seu balanço parece inadequado para sustentar suas operações. O último relatório mostrou que a empresa tinha mais de US$ 60,3 milhões em caixa e investimentos de curto prazo. Também tinha mais de US$ 14,8 milhões em contas a pagar e US$ 121 milhões em passivo circulante total.

Agora, compare esses números com as despesas trimestrais da empresa. A Mullen Automotive teve mais de US$ 67,9 milhões em despesas operacionais no primeiro trimestre e US$ 73,6 milhões no trimestre anterior. Portanto, mesmo que a empresa corte custos e comece a receber receitas, precisará levantar capital em breve.

A Canoo é outra empresa de VE com problemas que também pode ir à falência. O trimestre mais recente mostrou que a empresa teve mais de US$ 81,5 milhões em despesas, abaixo dos US$ 83,2 milhões anteriores. Ele gastou quase um bilhão de dólares desde 2022.

Agora, compare isso com seus saldos de caixa. A Canoo encerrou o trimestre com menos de US$ 10 milhões abaixo dos mais de US$ 40 milhões no quarto trimestre. Portanto, a empresa precisa levantar dinheiro, o que é difícil, já que suas ações caíram 83% este ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA