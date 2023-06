SNDL, previsão do preço das ações da Tilray: trama se complica para ações de cannabis

As ações de cannabis estão com problemas, pois os investidores questionam seus riscos de continuidade. A maioria deles caiu dois dígitos este ano, à medida que seus riscos de falência aumentam. O preço das ações da SNDL (NASDAQ: SNDL) caiu mais de 38% em 2023, enquanto as ações da Tilray (NASDAQ: TLRY) caíram mais de 41%. No mesmo período, o índice Nasdaq 100 subiu dois dígitos.

TLRY e SNDL são incineradores de dinheiro

Copy link to section

A maioria das empresas de cannabis consumiu muito dinheiro nos últimos anos. A Tilray Brands, uma das maiores empresas do setor, registrou prejuízo líquido de mais de US$ 1,78 bilhão nos últimos quatro trimestres. Anteriormente, havia perdido mais de $ 434 milhões em seu último ano fiscal. Essas perdas aumentaram mesmo com a continuidade do crescimento da receita da empresa.

No trimestre mais recente, a Tilray disse que sua receita aumentou ligeiramente para US$ 154,2 milhões, enquanto seu faturamento bruto saltou para US$ 11,7 milhões. A empresa espera tornar o fluxo de caixa positivo ainda este ano, conforme já escrevemos aqui. O valor de mercado total da marca Tilray caiu de mais de US$ 9 bilhões em 2021 para pouco mais de US$ 1 bilhão hoje.

Enquanto isso, a SNDL também viu seu valor total de mercado cair de mais de US$ 4 bilhões para cerca de US$ 325 milhões. Suas finanças mostram que as receitas da empresa aumentaram de mais de US$ 49 milhões em 2019 para US$ 663 milhões no TTM. Embora este seja um crescimento impressionante, as perdas também cresceram neste período. O prejuízo líquido saltou para US$ 273 milhões no TTM.

As reservas de caixa do SNDL estão diminuindo. O último relatório mostrou que tinha mais de $ 182 milhões em dinheiro e investimentos de curto prazo abaixo dos $ 510 milhões em 2021. Ao contrário de outras ações de cannabis, SNDL não tem nenhuma dívida.

O desafio para os produtores de TLRY e SNDL é que a demanda parece estar crescendo em um ritmo mais lento do que o esperado. Ao mesmo tempo, a legislação federal sobre a maconha nos EUA encontrou resistência entre os republicanos, criando incertezas.

Previsão do preço das ações da Tilray

Copy link to section

O gráfico diário mostra que o preço das ações da TLRY está em forte tendência de baixa há algum tempo. Recentemente, cruzou o importante nível de suporte em US$ 2,58, o ponto mais baixo em setembro do ano passado. As ações permanecem abaixo de todas as médias móveis enquanto o volume diário recuou. Não conseguiu preencher a lacuna que ocorreu em março, após seus resultados fracos.

Portanto, o preço das ações da Tilray continuará caindo à medida que a meta dos vendedores se mover abaixo de $ 1 nos próximos meses.

Análise do preço das ações SNDL

Copy link to section

O preço das ações da SNDL está em queda livre há algum tempo. Esse colapso levou a volumes mais baixos, já que muitos investidores de cannabis abandonaram o navio. As ações se moveram abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias e o suporte crucial em US$ 1,29. Portanto, as perspectivas são sombrias, pois as preocupações com a indústria continuam.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA