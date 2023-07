Bloomberg: HDFC Bank da Índia é agora o quarto maior banco do mundo

O cenário bancário da Índia passou por uma mudança tectônica com a icônica Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd, tendo executado uma fusão reversa com o HDFC Bank, a partir de 1º de julho de 2023.

O acordo foi fechado em abril de 2022 com o HDFC Bank pronto para assumir o controle de sua controladora, em uma

… Negócio de ações de US$ 40 bilhões.

No que diz respeito ao mercado de ações, as negociações da entidade recém-incorporada estão fechadas para funcionários, diretores e seus familiares até 13 de julho de 2023, quando serão feitas novas alocações de ações.

Pontos chave

Estas são algumas das principais características do recém-fundido HDFC Bank.

Quarto maior banco do mundo em valor de mercado

A Bloomberg observou que, em dólares, a entidade estaria avaliada em US$ 172 bilhões, levando-a à posição de quarto maior banco do mundo, atrás apenas do JPMorgan Chase & Co., do Industrial and Commercial Bank of China Ltd. e do Bank of America.

Source: Bloomberg

De acordo com o Mint, um importante jornal de língua inglesa, o valor de mercado combinado do HDFC Bank o tornaria a segunda empresa mais valiosa da Índia.

Maior peso na bolsa de valores indiana

Com o HDFC Bank respondendo por 9,2% do NSE Nifty e o peso do HDFC de aproximadamente 6,2%, a entidade recém-fundida contribuirá com quase 15,4% do índice, substituindo a Reliance Industries de Mukesh Ambani como a principal ação em 10,4%.

Além disso, a fusão veria empresas importantes como HDFC Securities, HDFC AMC e HDFC Life Insurance sob a égide do HDFC Bank.

Isso abriria caminho para o HDFC Bank se tornar um conglomerado global de serviços financeiros, oferecendo uma gama de serviços a seus clientes.

Estrutura de participação

A Casa da Moeda observa que,

…O HDFC Bank será totalmente de propriedade de acionistas públicos, e os acionistas existentes da HDFC Ltd deterão 41% do HDFC Bank.

Os acionistas da HDFC receberão 42 ações do HDFC Bank para cada 25 ações que possuírem, totalizando um índice de fusão de 1,68.

Expansão do alcance

O banco resultante da fusão possui uma força de trabalho combinada de 177.000 funcionários, 8.300 agências no exterior e uma base de clientes de mais de 120 milhões.

O HDFC Bank pretende crescer de 18% a 20% devido ao crescimento robusto dos lucros e planeja expandir suas agências em 100% nos próximos anos.

Além disso, com 70% dos clientes desfrutando de produtos como hipotecas, mas não tendo sua conta bancária com o credor, há planos para ajudar na criação de novas contas de poupança para eles.

Suresh Ganapathy, chefe de pesquisa de serviços financeiros para a Índia na Macquarie foi citado no artigo da Bloomberg,

Em todo o mundo, existem muito poucos bancos que podem, nessa escala e tamanho, ainda aspirar a dobrar em um período de quatro anos… (continuará sendo uma) instituição formidável.

D-SIBs

O Reserve Bank of India designou o HDFC Bank como um dos bancos domésticos sistemicamente importantes (D-SIBs) em março de 2017.

Source: Bloomberg

Em 30 de junho, no cenário global, as notas perpétuas em dólar do HDFC Bank superaram significativamente o índice Bloomberg de títulos de coco de bancos globais, com o primeiro retornando 3,1% este ano contra uma perda de 3,5% para o segundo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.