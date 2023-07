USD/KRW recua após superávit comercial da Coreia do Sul e PMI fraco

O preço USD/KRW caiu na segunda-feira, mesmo após uma série de números econômicos fracos da Coreia do Sul. A taxa de câmbio do USD para a Coréia do Sul caiu para 1.306 na segunda-feira, muito abaixo da alta de junho de 1.324,14.

Problemas econômicos da Coreia do Sul

A economia sul-coreana está passando por grandes desafios à medida que a demanda internacional diminui. Por um lado, as exportações e importações do país continuaram caindo nos últimos meses. Dados publicados no sábado mostraram que as exportações caíram 6% em junho.

As exportações sul-coreanas, que desempenham um papel importante na economia, caíram nos últimos nove meses consecutivos. Este declínio foi principalmente por causa do fraco setor de semicondutores. Do lado positivo, o declínio em junho foi melhor do que o declínio de maio de 15,2%.

As importações da Coreia do Sul também caíram em junho. As importações do país caíram 11,7% em junho, após queda de 14% no mês anterior. Os analistas esperavam que as importações do país caíssem 11%.

Do lado positivo, a Coreia do Sul entrou em superávit comercial pela primeira vez desde abril do ano passado. Ele registrou um superávit de mais de US$ 1,13 bilhão durante o mês, ajudado pelos preços mais baixos das commodities. A Coreia do Sul se beneficia quando as principais commodities, como petróleo bruto, gás natural e cobre, estão caindo.

O par USD/KRW também caiu após os fracos dados do PMI de manufatura sul-coreano. De acordo com o Nikkei, o PMI industrial caiu para 47,8 em junho, ante 48,4 anteriormente. Esse declínio foi pior do que a estimativa mediana de 49,4. O PMI está em uma tendência geral de queda após atingir o pico de 55,3 em março de 2021.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador importante para a taxa de câmbio de USD para KRW serão os próximos números de empregos nos EUA agendados para sexta-feira. Esses números provavelmente justificarão mais aperto do Fed.

Análise técnica USD/KRW

Gráfico USD/KRW por TradingView

O par USDKRW atingiu o pico de 1.324 em junho. Desde então, o par recuou acentuadamente para os atuais 1.305. O par caiu abaixo do importante nível de suporte em 1.308, o ponto mais alto em 23 de junho e na primeira semana de junho.

O par moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos. Ao mesmo tempo, o MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) caíram. Portanto, o par provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em 1.300. Mais vantagens serão confirmadas se ele se mover acima do nível-chave em 1.320.

