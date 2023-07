Global X Uranium ETF: URA é uma boa compra se cruzar esse preço

Os preços do urânio estão indo bem em 2023, à medida que outras commodities recuam. O Global X Uranium ETF (URA), observado de perto, saltou mais de 18% de seu nível mais baixo este ano. Ele teve um desempenho inferior ao preço spot do urânio, que saltou mais de 18% no acumulado do ano.

O caso otimista do urânio

O urânio é uma commodity importante amplamente utilizada para fornecer energia a vários países, como Estados Unidos, França, Rússia, Índia e Reino Unido, entre outros. É a commodity mais importante em energia nuclear.

Os maiores países produtores de urânio são Cazaquistão, Namíbia, Canadá, Austrália, Uzbequistão e Rússia, entre outros. Ao contrário da maioria das commodities energéticas, a demanda por urânio geralmente é estável porque as usinas nucleares fornecem usinas de carga básica.

Os analistas acreditam que os preços do urânio irão bem este ano. Os do Bank of America escreveram que o preço do urânio poderia saltar para US$ 75 a libra nos próximos anos. A previsão do preço médio do urânio é que ele pode atingir US$ 60 dos atuais US$ 50.

O caso de alta para os preços do urânio é principalmente por causa da transição em curso de combustíveis fósseis para energia verde. Enquanto a maioria dos países está investindo em energia eólica e solar, os analistas acreditam que a energia nuclear é muito mais confiável.

Como resultado, vários países, incluindo os EUA, anunciarão planos para aumentar os investimentos em energia nuclear. Um relatório recente mostrou que quase dois terços de todos os investimentos de US$ 2,8 trilhões em energia irão para fontes limpas, incluindo a nuclear. Os investimentos globais em energia nuclear aumentarão para US$ 63 bilhões este ano, de US$ 10 bilhões em 2022, como escrevemos neste artigo.

Ao mesmo tempo, não se espera que a oferta de urânio cresça tão rapidamente. Por um lado, leva muitos anos para uma mina de urânio entrar em operação. Em contraste, leva alguns meses para perfurar um poço de óleo de xisto nos EUA. Assim, os analistas acreditam que o urânio entrará em déficit de oferta nos próximos anos.

O Global X Nuclear ETF é uma das melhores maneiras de investir em energia nuclear. Possui mais de $ 1,57 bilhão em ativos líquidos e uma taxa de despesas caras de 0,69%. Além de ter o urânio sob custódia, o fundo também investe em diversas mineradoras.

Previsão do preço das ações do URA ETF

Gráfico URA por TradingView

O gráfico diário mostra que a ação do Global X Nuclear ETF mudou de lado nos últimos meses. Como resultado, as ações estão pairando nas médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o indicador Average True Range (ATR) continua caindo.

O preço atual também está no ponto mais alto em novembro do ano passado. Portanto, acredito que a fase de consolidação continuará nos próximos meses.

Uma quebra de alta será confirmada se o preço ultrapassar o nível de resistência principal em US$ 23,32, o nível mais alto em junho. Se isso acontecer, a próxima meta será de US$ 23,97 (máxima de 22 de setembro). Uma quebra acima desse nível levará a mais vantagens no longo prazo.