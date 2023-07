J Sainsbury plc (LON: SBRY) está no vermelho na terça-feira, embora tenha relatado um aumento ano a ano em suas vendas trimestrais comparáveis.

Resultados financeiros do primeiro trimestre da Sainsbury

A rede de supermercados disse que suas vendas comparáveis aumentaram 9,8% no primeiro trimestre fiscal. A Sainsbury atribuiu o crescimento principalmente à força em seu segmento de mantimentos, que aumentou 11%.

As vendas totais no varejo aumentaram 9,2% em relação ao ano anterior, embora as vendas de roupas tenham caído 3,7% no primeiro trimestre. No comunicado à imprensa, o CEO Simon Roberts disse:

A inflação dos alimentos começa a cair e estamos empenhados em repassar a economia aos clientes. Desde março, investimos mais de £ 60 milhões na redução de preços, levando a cortes de preços em mais de 120 itens essenciais.

As vendas de mercadorias em geral aumentaram 4,0% no último trimestre. As ações da Sainsbury estão atualmente em alta de 20% em relação ao início do ano.

Orientação da Sainsbury para o ano inteiro

Na terça-feira, J Sainsbury plc também reiterou sua orientação para o ano financeiro completo.

O varejista espera até £ 700 milhões (US$ 888,4 milhões) em lucro subjacente antes dos impostos este ano. Também está empenhada em gerar pelo menos £ 500 milhões de fluxo de caixa livre de varejo. De acordo com o CEO Roberts:

A combinação de grande valor e algum bom tempo nas últimas semanas significa que aumentamos nossos volumes de alimentos e participação de mercado. Crescemos à frente do mercado durante a Páscoa, a Coroação e os feriados bancários.

As ações da Sainsbury atualmente pagam um rendimento de dividendos de pouco menos de 5,0%. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “manter”.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.