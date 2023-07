Com o mercado cripto em alta com o início do segundo semestre de 2023, os investidores têm apenas uma coisa em mente – como se posicionar para o que pode ser um mercado em alta explosivo. Entre os projetos criptográficos que oferecem maiores retornos estão os que estão em pré-venda.

Algumas vendas de tokens oferecem aos investidores a chance de obter uma oportunidade a preços com grandes descontos, ajudando o projeto a entregar um produto em demanda, como faz a AltSignals. Até agora, os investidores alocaram mais de US$ 1 milhão no token ASI nativo.

Aqui está o que esse sucesso inicial significa, já que a criptomoeda procura consolidar as bases de um novo ciclo de alta.

Por que os investidores estão se reunindo em AltSignals?

Copy link to section

O projeto AltSignals existe desde 2017, oferecendo um produto funcional para mais de 50.000 membros e mais de 3.800 sinais enviados por meio de seu algoritmo proprietário de sinais de negociação. Mas o projeto agora está direcionado para uma reformulação de nível superior com a integração da inteligência artificial.

A pré-venda oferece aos investidores a oportunidade de fazer parte do novo projeto, cujo roteiro inclui grandes desenvolvimentos que podem aumentar a empolgação de ganhar renda passiva enquanto o investimento inicial cresce.

A IA é uma grande narrativa e espera-se que continue assim no curto prazo, enquanto a criptografia está aqui para ficar. Aproveitar os dois pode fazer com que a AltSignals domine o setor de negociação, com os primeiros investidores se beneficiando ao máximo.

O que é a IA da AltSignals e como ela funciona?

Copy link to section

A próxima integração de IA da AltSignal é por meio da plataforma ActualizeAI, que aproveitará o poder do processamento de linguagem natural (NLP) e o aprendizado de máquina para fornecer sinais ainda mais precisos para os traders. A camada de IA tornará a AltSignals melhor com o tempo por meio de regressão linear e modelagem preditiva.

ASI é o token nativo que concede acesso ao ActualizeAI e aos sinais de negociação alimentados por IA. Os traders terão acesso em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, a alertas, bem como a outros recursos que aprimoram a utilidade do ASI, incluindo torneios de negociação, staking e governança.

Atualmente, o Indicador AltAlgo é a tecnologia de negociação proprietária da AltSignals – um algoritmo que permite aos usuários compor e multiplicar lucros fornecendo sinais altamente precisos em tempo real. A ferramenta basicamente torna simples para os traders saberem quando comprar e quando vender.

Por exemplo, neste relatório VIP para negociações à vista na Binance, o sistema registrou 16 das 17 negociações vitoriosas em janeiro e obteve uma taxa de lucro de 178%. No geral, a taxa média de vitórias é de cerca de 64%. A inteligência artificial é projetada para elevar isso a uma média de 80% ou mais.

Por que você investiria no token ASI hoje?

Copy link to section

Os investidores sabem que o risco faz parte do jogo. Mas eles também observam que uma grande equipe e um ótimo produto costumam ser a diferença entre os projetos que definem seus setores e aqueles que caem no esquecimento após o hype inicial.

AltSignals, como observado, já é um projeto de sucesso que pode se tornar a próxima grande novidade com a integração da camada de IA. Investir na pré-venda pode ser uma oportunidade de entrar cedo e ver o projeto e o investimento crescerem.

Como comprar ASI

Copy link to section

Os tokens ASI estão disponíveis em pré-venda para os primeiros investidores. Atualmente, os tokens são vendidos por ETH ou USDT a um preço de US$ 0,015 por token.

Para comprar agora, é necessário ir à página de pré-venda da AltSignals [ aqui ] e conectar uma carteira compatível – as recomendadas são MetaMask para desktop e Trust Wallet para usuários móveis. Os tokens adquiridos serão distribuídos no final da pré-venda.

Quão alto pode chegar o preço do token ASI em 2023?

Copy link to section

Uma trajetória de preço ascendente esperada para o ASI também diminuirá para o desenvolvimento geral do ecossistema. Temos o lançamento beta do ActualizeAI no próximo trimestre, um marco importante que provavelmente incentivará os investidores. Também são notadas as narrativas de IA e cripto, a primeira vendo grandes previsões de receita de gigantes da tecnologia como Microsoft e Nvidia.

Conforme destacado no roteiro, a negociação será aberta quando O ASI entrar em operação nas principais exchanges de criptomoedas no final do terceiro trimestre. Este pode ser o primeiro de muitos fatores que influenciam o preço do token daqui para frente. Em particular, a listagem nas exchanges pode gerar uma nova demanda, levando a um aumento nos preços à medida que a Binance e a Bybit adicionam suporte.

O preço do token ASI está programado para aumentar durante a fase de pré-venda, passando de US$ 0,012 para US$ 0,02274. Ele oferecerá quase 90% em ganhos até então e poderá explodir quando for lançado oficialmente no mercado aberto. As metas de preços potenciais no curto prazo estão na faixa de US$ 0,5 a US$ 1 no final de 2023 e 2024.

A pré-venda do ASI está definida para entrar no estágio 2, onde o preço aumentará para US$ 0,01875. Saiba mais antes de investir.