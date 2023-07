Wolfspeed acaba de anunciar um contrato de uma década com a Renesas

A Wolfspeed Inc (NYSE: WOLF) abriu cerca de 20% em alta na quarta-feira, depois de anunciar um acordo de uma década com a gigante japonesa de semicondutores Renesas Electronics Corp (TYO: 6723).

A Renesas pagou US$ 2,0 bilhões pelo negócio

A empresa sediada em Durham concordou em fornecer à Renesas seus wafers de carboneto de silício nus e epitaxiais por dez anos.

A Renesas Electronics fez um depósito de US$ 2,0 bilhões hoje para garantir o contrato de fornecimento. Hidetoshi Shibata – seu chefe executivo disse em um comunicado de imprensa hoje:

O acordo fornecerá à Renesas uma base de fornecimento estável e de longo prazo. Isso permite que a Renesas dimensione as ofertas de semicondutores de potência para atender melhor a vasta gama de aplicações dos clientes.

Executivos de ambas as empresas concordaram que a mudança para veículos elétricos e o foco em energia limpa em geral resultaram em um aumento significativo na demanda por semicondutores.

A Wolfspeed está focada em aumentar a capacidade

A Wolfspeed planeja usar o pagamento de US$ 2,0 bilhões da Renesas em seus projetos de construção de capacidade.

JP – a instalação multibilionária no Condado de Chatham, com conclusão prevista para o final desta década, deve aumentar sua capacidade de produção em mais de 10 vezes. De acordo com Gregg Loew – o CEO da Wolfspeed Inc:

Com a crescente demanda por carboneto de silício, é extremamente importante termos os melhores semiclientes de potência da categoria, como a Renesas, para ajudar a liderar a transição global do silício para o carboneto de silício.

As notícias do mercado de ações chegam cerca de alguns meses depois que a Wolfspeed divulgou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre, que superaram as estimativas de Street. Suas ações estão agora de volta ao preço em que começaram o ano.