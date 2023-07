Bank of America aumenta dividendo trimestral: ‘não é uma criança problemática’

O Bank of America Corp (NYSE: BAC) aumentou seu dividendo trimestral em cerca de 9,0% na quinta-feira. Suas ações ainda estão tendendo para baixo na escrita.

Bank of America está em negociações com o Fed

Copy link to section

O gigante dos serviços financeiros aumentou seu dividendo no terceiro trimestre de 22 centavos para 24 centavos hoje, o que se traduz em um rendimento de cerca de 3,3%.

Em junho, o teste de estresse anual do Fed confirmou que ele tinha capital suficiente para resistir a uma recessão severa. Ainda assim, o Bank of America argumentou que na verdade tinha mais dinheiro do que o banco central sugeriu.

Na quinta-feira, o credor com sede em Charlotte disse que estava conversando com o Federal Reserve sobre discrepâncias nos resultados do teste de estresse anual e sua avaliação interna.

O Bank of America Corp está programado para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre em 17 de julho.

CFRA está otimista com as ações do Bank of America

Copy link to section

Em comparação com a alta do ano, as ações do Bank of America caíram mais de 20%, o que, de acordo com um analista da CFRA, é uma oportunidade de comprar um nome de qualidade com um grande desconto.

Explicando sua visão otimista sobre o banco de investimento, Ken Leon disse hoje no “ Squawk Box ” da CNBC:

Observe o desempenho operacional do primeiro trimestre ou mesmo do segundo trimestre, vemos que ano a ano eles têm receitas e ganhos muito maiores. O Bank of America está executando. Não é uma criança problema nos grandes bancos.

O consenso é que o Bank of America ganhe 85 centavos por ação em seu trimestre fiscal atual, contra 73 centavos por ação um ano atrás. Na semana passada, Dick Bove – um analista bancário veterano criticou este banco por seu problema de $ 100 bilhões, conforme relatado pela Invezz aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.