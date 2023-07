USD/DKK forma triângulo descendente com queda da inflação na Dinamarca

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/DKK moveu-se lateralmente na segunda-feira, com os investidores reagindo aos dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (CPI) dinamarquês. O par recuou para 6,80, abaixo da alta do ano de 7. Ele caiu mais de 12% abaixo do ponto mais alto em 2022.

A inflação na Dinamarca cai

Copy link to section

Os preços ao consumidor na Dinamarca estão recuando depois de subir para 8,9% durante a pandemia. O principal índice de preços ao consumidor caiu em todos os meses desde novembro do ano passado. Desceu para a mínima de 2,9%, o nível mais baixo desde janeiro do ano passado.

A inflação ao consumidor subiu 0,30% em relação ao mês anterior, enquanto o CPI harmonizado, observado de perto, caiu de 2,90% em maio para 2,40% em junho. A inflação caiu principalmente por causa da queda nos preços da eletricidade, gás e alimentos.

A inflação dinamarquesa caiu devido ao aumento das taxas de juros no país. O banco central dinamarquês decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25% em junho. Ele passou as taxas de 2,85% para 3,1%.

O banco central dinamarquês tende a igualar as ações do Banco Central Europeu (BCE), que apresentou vários aumentos recentemente. Portanto, há uma probabilidade de que o banco entregue outro aumento ainda este mês.

Economistas esperam que a economia dinamarquesa desacelere no segundo semestre do ano, à medida que a demanda doméstica e regional diminuir. A economia desacelerou 0,1% no primeiro trimestre.

Análise técnica USD/DKK

Copy link to section

Gráfico USDDKK por TradingView

O USD para a coroa dinamarquesa tem uma tendência de queda nos últimos meses. Ele caiu mais de 12% em relação ao seu nível mais alto em 2022. Ao longo do caminho, o par se moveu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias.

O par USD/DKK caiu abaixo da linha de tendência descendente mostrada em preto. Esta linha de tendência conecta o nível mais alto desde novembro do ano passado. É também a hipotenusa do padrão de triângulo descendente. O lado inferior do padrão está em 6,7383.

Portanto, o par provavelmente continuará caindo se os ursos conseguirem se mover abaixo do suporte em 6,7383. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será em 6,60.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.