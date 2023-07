O risco/recompensa do preço das ações da Tata Motors está ficando desfavorável

O preço das ações da Tata Motors (NSE: TATAMOTORS) subiu para um recorde, com a continuação do rali constituinte Nifty 50 de melhor desempenho. As ações subiram para um recorde histórico de $$ 633,05, cerca de 856% acima do nível mais baixo durante a pandemia. Ele saltou mais de 60% este ano.

A Tata Motors está indo bem

A Tata Motors, a maior montadora indiana, está indo bem com o aumento da demanda por seus veículos. A empresa, que também é dona da Jaguar Land Rover, divulgou seus resultados financeiros esta semana.

Esses números mostraram que as vendas da empresa cresceram 5% no primeiro trimestre. Vendeu mais de 3,2 milhões no trimestre encerrado em junho. As vendas por atacado globais de veículos de passageiros aumentaram 8%, enquanto seu braço comercial caiu.

As vendas da Jaguar Land Rover subiram para 93.253, já que a demanda por veículos de luxo permanece estável. Apesar dos bons resultados, analistas do JP Morgan acreditam que o preço das ações da Tata Motors cairá cerca de 14%. Os analistas observaram que havia riscos de margem em seus negócios Jaguar Land Rover.

Enquanto isso, os analistas da CLSA reiteraram sua classificação de compra das ações com uma meta de Rs 690. Eles observaram que ainda havia alta demanda pela Jaguar Land Rover. Os analistas esperam que os volumes de atacado da empresa subam 18%.

A Tata Motors enfrenta vários desafios pela frente. Por exemplo, há sinais de que a economia está desacelerando em seus principais mercados da China. América do Norte e Reino Unido. Dados publicados na segunda-feira revelaram que a China estava caminhando para uma deflação, um sinal de que a economia estava amolecendo.

Nos Estados Unidos, há sinais de que o setor automobilístico está piorando devido aos altos estoques e taxas mais altas.

Previsão do preço das ações da Tata Motors

Em maio, previ que o preço das ações da Tata Motors continuaria subindo depois que mudou a resistência em ₹ 536 para um nível de suporte. Essa visão foi precisa, pois as ações continuaram sua tendência de alta.

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Tata subiu acima das médias móveis de 50 e 100 dias (MA). Ele também se moveu acima do ponto de resistência chave em ₹ 536, enquanto o MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) se moveram acima dos níveis de sobrecompra.

Portanto, embora as ações tenham um pouco mais de valorização, acredito que o risco-recompensa esteja ficando desfavorável, pois alguns investidores começarão a realizar lucros em breve. Se isso acontecer, as ações podem cair abaixo de ₹ 600 nas próximas semanas.