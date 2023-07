Roku acaba de anunciar parceria com a Shopify: saiba mais

As ações da Roku Inc (NASDAQ: ROKU) abriram cerca de 5,0% hoje depois que a empresa de streaming media anunciou uma nova parceria com a Shopify Inc (NYSE: SHOP).

Aqui está o que sabemos até agora

Copy link to section

Os telespectadores agora poderão comprar convenientemente na loja online diretamente de seus aparelhos de televisão.

Eles poderiam pagar pela compra usando o Roku Pay, conforme o comunicado à imprensa. De acordo com Peter Hamilton – Diretor Sênior de Inovação de Anúncios da Roku Inc:

Este é um ótimo exemplo da posição exclusiva da plataforma Roku para tornar os anunciantes imperdíveis em toda a jornada do streamer, desde a inicialização até a compra completa.

As ações da Roku estão agora perto de 100% em relação ao início deste ano. Mesmo assim, a empresa californiana continua sendo a favorita da famosa investidora Cathie Wood (saiba mais).

O que há para os anunciantes da Shopify?

Copy link to section

Trabalhar com o Roku também permitirá que os anunciantes da Shopify coletem mais dados e insights para analisar melhor as tendências de compra. Mani Fazeli, da empresa de comércio eletrônico, disse hoje:

Ao fazer parceria com a Roku para disponibilizar o Shopify Checkout por meio de novos canais, estamos tornando mais fácil para mais marcas gerar um envolvimento mais profundo e alcançar novos públicos.

O comunicado à imprensa nomeou Ergatta, True Classics e Olly como parceiros de anúncios iniciais. A iniciativa conta com o “Roku Action Ads” – uma plataforma que conecta os consumidores diretamente com os anunciantes.

A Roku está programada para relatar seus ganhos do segundo trimestre em 27 de julho. O consenso é que ela perderá US$ 1,21 por ação neste trimestre, contra US$ 0,82 por ação um ano atrás.