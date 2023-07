Eis por que o índice de Xangai, Hang Seng subiu após dados fracos da China

O índice de Xangai e o Hang Seng subiram na quinta-feira, com os investidores ignorando os fracos dados econômicos da China. O índice Hang Seng de Hong Kong saltou 2,60%, enquanto o de Xangai subiu 0,86%.

Inflação nos EUA e desaceleração do crescimento da China

O principal tema do mercado esta semana é a desaceleração econômica da China e dos EUA. Há sinais de que a economia chinesa está se recuperando em um ritmo significativamente mais lento do que o esperado.

Dados publicados nesta semana mostraram que a inflação da China caiu para 0% em junho. Com isso, existe a probabilidade de que a inflação do país caminhe para a zona negativa nos próximos meses. Embora a inflação baixa seja encorajadora, ela também fornece sinais de que a economia está perdendo força.

Um relatório separado na quinta-feira revelou queas exportações e importações da China continuaram caindo em junho. As exportações recuaram 12,4% em junho, após queda de 7,5% no mês anterior. Já as importações recuaram 6,8%, após queda de 4,8% em maio. Como resultado, o superávit comercial aumentou para US$ 70 bilhões.

Analistas acreditam que a economia da China está pior do que os números oficiais dizem. Eles citam a fraqueza contínua no mercado de commodities e a queda nos custos de envio. Como escrevi na segunda-feira, o transporte marítimo os custos caíram para mínimos de 2019.

Em uma nota recente, um conhecido analista alertou que a China estava caminhando para uma recessão no balanço. Uma recessão de balanço é onde empresas e indivíduos se concentram em reduzir suas dívidas em vez de gastar. Como tal, ele comparou a economia da China com a do Japão, que estagnou recentemente.

Abrandamento da inflação nos EUA

O principal catalisador para o Hang Seng e o índice de Xangai são os dados recentes da inflação ao consumidor americano. Como escrevemos aqui , a inflação caiu para 3,0% em junho, enquanto o núcleo da inflação caiu para 4,8%. Este último ficou abaixo de 5% pela primeira vez em meses.

Portanto, esses números significam que o Federal Reserve provavelmente começará a girar nos próximos meses, uma vez que o mercado de trabalho também está diminuindo. Como tal, há uma probabilidade de que o aumento da taxa deste mês seja o último deste ano.

Os índices globais tendem a se sair bem quando o Fed está se tornando dovish. Por um lado, um Fed pacifista leva a um dólar americano mais fraco e a um sentimento de risco no mercado.

Os principais motores no índice de Xangai foram ARTS Group, Dalian Thermal Plant, Fujian Raynen Tech e Cybrid Technologies. Todas essas ações saltaram mais de 5%. Em Hong Kong, os maiores impulsionadores foram empresas como AIA Group, Alibaba, Alibaba Health Information, ANTA Sports e Baidu. Todas estas ações subiram mais de 5%.

