Exxon está comprando Denbury por US$ 4,9 bilhões: CEO Woods explica por quê

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

As ações da Denbury Inc (NYSE: DEN) caíram hoje depois que a Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) disse que comprará a empresa de captura de carbono por US $ 4,9 bilhões.

O que a Exxon Mobil ganha com isso?

Copy link to section

O acordo com todas as ações valoriza cada ação da empresa listada em Nova York em US$ 89,45 – cerca de um prêmio de 2,0% em relação ao fechamento anterior.

A Exxon está fazendo a aquisição para colocar as mãos na maior rede de gasodutos de dióxido de carbono nos Estados Unidos. Falando com a CNBC esta manhã, seu CEO Darren Woods disse:

Esse pipeline nos permite acelerar e fazer crescer esse negócio [negócio de soluções de baixo carbono], fazer isso com um custo menor, muito mais rápido, com uma oportunidade muito grande de reduzir ainda mais as emissões.

As notícias do mercado de ações chegam algumas semanas antes da data marcada para a Exxon Mobil divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre. Ao escrever, seu estoque está praticamente estável para o ano.

O que mais está incluído no acordo?

Copy link to section

A Exxon espera que o acordo anunciado seja concluído antes do final de 2023. A fusão pode reduzir as emissões em mais de 100 milhões de toneladas métricas por ano, conforme comunicado à imprensa. De acordo com o CEO Woods:

São muitas emissões sendo sequestradas. Na verdade, essa seria a maior redução nas emissões de CO2 que já vimos em qualquer lugar do mundo.

Observe que a transação também inclui alguns ativos de petróleo e gás natural da Denbury. O acordo que substituirá cada ação da Denbury por 0,84 ação da Exxon Mobil ainda precisa de aprovação regulatória.

No entanto, os conselhos de ambas as empresas já deram luz verde à fusão.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.