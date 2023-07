Previsão do preço das ações da Cava: tenha medo quando todos são gananciosos

O preço das ações da Cava (NYSE: CAVA) ficou parabólico nos últimos dias, com o aumento da demanda pelas ações. As ações subiram para um recorde histórico de US$ 52, muito mais alto do que a mínima do IPO de US$ 22. Isso a torna uma das ações com melhor desempenho nos EUA nos últimos 30 dias.

Esses ganhos podem se manter?

O Cava Group é uma empresa mediterrânea de fast-casual em rápido crescimento que opera centenas de lojas no país. A receita anual da empresa saltou de US$ 45,4 milhões em 2016 para mais de US$ 564,1 milhões em 2022.

E os analistas esperam que a receita da empresa suba para mais de US$ 1 bilhão nos próximos anos. O valor de mercado do Grupo Cava saltou para mais de US$ 5,6 bilhões. Este rali está acontecendo enquanto os investidores comparam o crescimento da empresa com o da Chipotle Mexican Grill (CMG), uma empresa que agora está avaliada em mais de US$ 60 bilhões.

Ainda assim, há preocupações sobre a atual recuperação do preço das ações da CAVA. Tendo observado centenas de IPOs no passado, acredito que esse rali está acontecendo por causa do medo de perder (FOMO).

O FOMO acontece quando muitos investidores, inclusive institucionais, compram uma ação quando seu preço está subindo. Vimos o FOMO acontecer muitas vezes, inclusive durante o frenesi de estoque de memes do início de 2021.

Os eventos FOMO não terminam bem. A Bed Bath & Beyond já faliu e as ações de empresas como ContextLogic, Sundial Growers e AMC despencaram. Portanto, suspeito que as ações irão recuar nas próximas semanas, à medida que o ímpeto se esvai.

Os analistas também começaram a cobrir o estoque com um tom de alta. Os analistas da William Blair iniciaram sua cobertura com uma classificação de desempenho superior. Outros analistas da Piper Sandler, Baird, Morgan Stanley, Stifel e Jefferies também atualizaram as ações com uma meta média de US$ 45.

CAVA previsão de preços de ações

Gráfico CAVA por TradingView

O gráfico horário mostra que o preço das ações do Grupo Cava esteve em uma forte tendência de alta nos últimos dias. Passou do nível de IPO de US$ 22 para mais de US$ 52. Ao longo do caminho, as ações ultrapassaram o importante ponto de resistência em $ 47,86, a maior oscilação em 27 de junho.

Portanto, conforme alertado acima, suspeito que as ações irão recuar nas próximas semanas, à medida que o momento de alta diminuir. Se isso acontecer, a ação provavelmente cairá e passará para o nível de suporte em US$ 45.

