Wells Fargo & Co (NYSE: WFC) divulgou resultados melhores do que o esperado para seu segundo trimestre fiscal na sexta-feira. Suas ações subiram ligeiramente esta manhã.

Analista reage aos resultados do Wells Fargo

A empresa de serviços financeiros atribuiu sua força trimestral a um aumento na receita líquida de juros devido a taxas mais altas e saldos de empréstimos.

A Wells Fargo concluiu seu segundo trimestre com US$ 13,16 bilhões em receita líquida de juros – um crescimento anualizado de 29,1% que superou as estimativas de Street. No “ Squawk Box ” da CNBC, o analista da Baird, David George, disse:

Estamos em um bom começo da perspectiva de ganhos. O Wells Fargo elevou a orientação de receita de juros para o ano inteiro e divulgou o que consideramos resultados muito bons em um ambiente muito difícil.

As ações da Wells Fargo ainda caíram cerca de 10% no acumulado do ano.

As provisões para perdas com crédito quase triplicaram

O Wells Fargo reportou US$ 1,71 bilhão em provisões para perdas de crédito, um aumento acentuado em relação aos US$ 580 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

A média de empréstimos também aumentou 2,1% no segundo trimestre, de acordo com o comunicado de imprensa de resultados. George de Baird acrescentou:

Acho importante esperar que o crédito se deteriore. Mas somos da opinião de que as ações dos bancos já estão crescendo em um cenário de crédito mais draconiano nos próximos dois anos.

Sua classificação de desempenho superior nas ações da Wells Fargo vem com um preço-alvo de $ 50, o que sugere uma alta de quase 15% a partir daqui.

Números notáveis no relatório de ganhos do segundo trimestre do Wells Fargo

Ganhou US$ 4,94 bilhões contra os US$ 3,14 bilhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de 75 centavos para US$ 1,25

A receita saltou 20,5% em relação ao ano anterior, para US$ 20,53 bilhões

O consenso foi de US$ 1,16 por ação sobre receita de US$ 20,11 bilhões

O Wells Fargo observou um declínio de 6,8% nos depósitos médios para US$ 1,35 bilhão no segundo trimestre. Ainda a analista do UBS, Erica Najarian, disse hoje em entrevista à CNBC que possui uma das “melhores bases de depósitos” do setor bancário.