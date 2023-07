USD/SEK afunda à medida que surgem sinais de divergência entre Fed e Riksbank

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/SEK caiu fortemente esta semana. Ele caiu nos últimos sete dias consecutivos e atingiu o nível mais baixo desde 10 de maio. O par caiu mais de 7,21% em relação ao nível mais alto de junho.

A inflação ao consumidor na Suécia sobe

O USD/SEK continuou caindo após os últimos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA. De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a inflação nominal caiu de 4,1% em maio para 3,0% em junho.

O núcleo da inflação recuou de 5,1% em maio para 4,8% em junho. Portanto, há uma probabilidade de que a inflação continue caindo nos próximos meses. Analistas veem a inflação caminhando para a meta do Fed de 2,0% nos próximos meses.

A implicação disso é que o Fed decidirá interromper os aumentos das taxas de juros após aumentar 0,25% em junho. Além disso, os dados da folha de pagamento não-agrícola (NFP) da semana passada mostraram que o mercado de trabalho continuou amolecendo.

As outras novidades da SEK saiu na sexta-feira, quando a Suécia publicou os últimos dados de inflação. Segundo a agência de estatísticas, o índice de preços ao consumidor subiu de 0,3% em maio para 1,1% em junho. Os economistas esperavam que os dados mostrassem que a inflação saltou para 0,8%.

Este aumento traduziu-se num aumento homólogo de 9,3%, superior à estimativa mediana de 9,1%. O CPI a taxas de juros constantes aumentou 6,4% na comparação anual. Esses números de inflação significam que a meta do Riksbank é de 2,0%.

Portanto, há uma probabilidade de que o Riksbank continue subindo as taxas nas próximas reuniões. O banco aumentou as taxas de juros de 0,25% para 3,75%. Ele aumentou as taxas de 0,25% em abril de 2022.

Análise técnica USD/SEK

A taxa de câmbio de USD para SEK continuou caindo esta semana. Moveu-se abaixo do importante nível de suporte em 10,56, o nível mais baixo em 19 de junho. Ao mesmo tempo, o par moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. Ele formou um padrão triplo em ~11. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de baixa.

O par USD/SEK moveu-se abaixo do padrão de nuvem Ichimoku. Ele moveu-se abaixo do Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico moveu-se para o nível de sobrevenda. Portanto, o par provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o suporte principal em 10.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.