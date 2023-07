O preço das ações da LAZR está tendo um ano sem brilho: a Luminar é uma boa compra?

aumentaram cerca de 50% no acumulado do ano, mas permanecem cerca de 33% abaixo do ponto mais alto durante o ano. Ao todo, as ações caíram mais de 80% em relação ao seu recorde histórico.

O crescimento está acelerando

A Luminar é uma empresa de rápido crescimento avaliada em mais de US$ 2,6 bilhões. A empresa está construindo tecnologias lidar que devem crescer rapidamente nos próximos anos. Com isso, os analistas esperam que a empresa apresente muito crescimento na próxima década.

A receita da Luminar em 2022 chegou a mais de $ 40 milhões acima dos $ 31 milhões do ano anterior. Os analistas esperavam que a receita da empresa ultrapassasse US$ 80 bilhões. Dados compilados pela SeekingAlpha mostram que os analistas esperam que sua receita seja de US$ 86 milhões este ano. Eles veem isso atingindo US$ 256 milhões em 2024 e US$ 4,8 bilhões em 2030.

É um excelente crescimento para uma empresa que começou a comercializar seus produtos há alguns anos. Os analistas também acreditam que a Luminar permanecerá em um território deficitário nos próximos três anos. Seu prejuízo anual para este ano será de 77 centavos por ação, seguido por 49 e 13 centavos por ação nos dois anos seguintes.

Portanto, para uma empresa que ainda está queimando caixa, o que realmente importa é a solidez de seu balanço. Nesse caso, a empresa precisa ser capaz de financiar seu crescimento, evitando a diluição dos acionistas.

O tesouro de dinheiro da Luminar tem estado forte por um tempo, mas está caindo. A empresa encerrou o último trimestre com mais de US$ 422 milhões em caixa e investimentos de curto prazo. O caixa ficou em mais de $ 89 milhões, enquanto os investimentos de curto prazo chegaram a mais de $ 322 milhões.

Embora seja um número forte, também é menor do que os $ 706 milhões que tinha no mesmo trimestre de 2022. Ainda assim, acredito que a empresa tem os recursos necessários para financiar seu crescimento, evitando a diluição dos acionistas.

O que vem a seguir para o preço das ações da LAZR?

Luminar não é amplamente seguido em Wall Street. A maioria dos analistas de Wall Street que acompanham a empresa baixou sua meta. O Citigroup e o Cowen rebaixaram sua previsão para as ações para US$ 18 e US$ 10, respectivamente. Os únicos analistas otimistas são da Jefferies e Goldman Sachs.

Acredito que a Luminar é uma boa empresa que deve reduzir suas perdas nos próximos anos. A empresa espera ter um lucro bruto positivo ainda este ano. Vejo também um bom crescimento de receita no mesmo período.

Portanto, minha classificação para o preço das ações da LAZR é neutra com um viés de alta. Acredito que as ações possam testar novamente a alta acumulada no ano de $ 10,28 ainda este ano.