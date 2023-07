As ações da Carvana saltam 40% com acordo de dívida e um forte segundo trimestre

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

Carvana Co (NYSE: CVNA) abriu 40% na quarta-feira depois de anunciar um acordo de reestruturação de dívida para aumentar sua liquidez.

Carvana também planeja levantar novos capitais

Na quarta-feira, a varejista de carros usados disse que assinou um acordo com detentores de títulos que cortará sua dívida pendente em mais de US$ 1,2 bilhão. Seu comunicado de imprensa diz:

Acordo para eliminar mais de 83% dos vencimentos de notas sem garantia de 2025 e 2027 da Carvana e reduzir as despesas de juros de caixa exigidas em mais de US$ 430 milhões por ano nos próximos dois anos.

A Carvana também planeja vender ações para arrecadar até US$ 1,0 bilhão. As ações estão brilhando esta manhã também porque a empresa com sede em Tempe disse que seu segundo trimestre foi o melhor já relatado em termos de EBITDA ajustado.

As ações da Carvana agora estão sendo negociadas a 12 vezes o preço no início do ano.

Carvana estoca em um forte segundo trimestre

A Carvana reportou 55 centavos por ação de prejuízo líquido em US$ 2,97 bilhões em receita para o trimestre recém-concluído. Em comparação, os especialistas estavam em US$ 1,20 por ação e receita de US$ 2,6 bilhões.

A varejista de carros usados disse que seu lucro por unidade atingiu um recorde de US$ 6.520 no segundo trimestre. Reagindo às atualizações da empresa hoje, Michael Baker – analista da DA Davidson disse:

Aplaudimos a capacidade da CVNA de melhorar sua lucratividade e reestruturar seu balanço em um momento em que a demanda unitária permanece fraca.

A Carvana reportou US$ 155 milhões de EBITDA ajustado para o segundo trimestre e espera permanecer positivo nessa métrica também no trimestre atual.

A empresa listada em Nova York espera que as unidades de varejo vendidas permaneçam praticamente inalteradas sequencialmente em cerca de 76.530. O lucro bruto ajustado por unidade, acrescentou, ficará acima de US$ 5.000 no terceiro trimestre. Wall Street ainda avalia as ações da Carvana apenas em “manter”.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.