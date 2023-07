GBP/USD e EUR/GBP divergem com a queda da inflação ao consumidor no Reino Unido

A inflação ao consumidor e ao produtor no Reino Unido caiu em junho, uma vez que os preços da maioria dos itens recuaram. O índice de preços ao consumidor (CPI) cheio caiu de 0,7% em maio para 0,1% em junho. Esse declínio foi mais acentuado do que os 0,4% estimados.

A inflação do Reino Unido cai

A queda se traduziu em um aumento anual de 7,9%, o menor nível desde 2021. Ficou abaixo da estimativa mediana de 8,2% e dos 8,7% anteriores.

O núcleo da inflação ao consumidor, que exclui os produtos voláteis de alimentos e energia, caiu para 0,2% (MoM) e 6,9% (YoY). A queda foi pior do que o esperado de 0,4% e 7,1%.

Esses números darão algum alívio ao Banco da Inglaterra (BoE), que já luta contra a inflação há algum tempo. Elevou as taxas de juros de zero durante a pandemia para os atuais 5,0%.

Ainda assim, a inflação do país continua acima da maioria dos países. Por exemplo, a inflação plena nos Estados Unidos caiu para 3,0% em junho. A inflação na zona euro caiu para 5,0%. A inflação do país também é significativamente maior do que a meta do Banco da Inglaterra de 2,0%.

A inflação ao produtor também caiu. De acordo com o ONS, o insumo Índice de Preços ao Produtor (PPI) caiu 2,7%, enquanto o PPI da produção caiu para 0,1%.

Forte crescimento de GBP/USD

Gráficos EUR/GBP, GBP/USD

Os números oficiais da inflação no Reino Unido vieram um dia depois que a Kantar publicou seus números de preços de supermercado. Segundo a empresa, os preços dos alimentos caíram pelo quarto mês consecutivo em julho. Esses preços caíram para 14,9% em junho, ante os 16,5% anteriores. Foi a maior queda desde março.

As tendências de inflação do Reino Unido coincidiram com a forte libra esterlina. O par GBP/USD subiu mais de 25% desde seu nível mais baixo em 2022. Da mesma forma, a taxa de câmbio EUR/GBP caiu mais de 6% desde a alta do ano passado.

Uma libra mais forte tem um impacto positivo na inflação, já que o Reino Unido importa a maioria de seus itens, como petróleo bruto e gás natural.

Os números da inflação no Reino Unido chegaram cerca de duas semanas antes da reunião do Banco da Inglaterra (BoE). A maioria dos analistas espera que o banco aumente as taxas de juros em mais 0,25% para 5,25%. O preço GBP/USD caiu mais de 70 pontos base para 1,2945 após os números da inflação do Reino Unido.

