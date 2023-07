A Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) diz que o crescimento de assinantes superou as expectativas por uma margem enorme no segundo trimestre. Suas ações ainda estão em baixa de 5,0% nas negociações estendidas.

Ações da Netflix caem com perspectiva de receita

O estoque está respondendo principalmente à orientação de receita que ficou aquém das estimativas de Street.

A Netflix prevê receita de US$ 8,52 bilhões em seu terceiro trimestre financeiro. Em comparação, os analistas estavam em US$ 8,66 bilhões. Ainda assim, Alex Kantrowitz, da Big Technology, disse no “ Closing Bell ” da CNBC:

A história da Netflix é fazer os movimentos certos como empresa para existir e prosperar nesta economia. Teve quatro de suas maiores inscrições em um único dia após [compartilhamento de senha]. Isso tem sido enorme para eles.

Na frente de ganhos, a gigante do streaming vê $ 3,52 por ação no terceiro trimestre – melhor do que $ 3,23 por ação esperado.

Netflix supera Street em crescimento de assinantes

A Netflix adicionou impressionantes 5,9 milhões de assinantes em seu trimestre concluído recentemente. Os especialistas previam apenas 1,82 milhão de acréscimos. Segundo Kantrowitz:

20% das novas inscrições são provenientes da camada de anúncios. Eles estão obtendo algum crescimento com isso, vamos vê-los monetizar isso. É outra fonte de receita incremental para a Netflix.

O gigante da mídia de massa disse que sua camada suportada por anúncios acumulou mais de 5,0 milhões de assinantes até agora. Também confirmou os planos de estender o compartilhamento pago aos demais países, após seu sucesso em mais de 100 países.

Mais importante, a empresa com sede na Califórnia disse que adicionará um número semelhante de assinantes líquidos pagos em seu trimestre atual, como fez no segundo trimestre. No acumulado do ano, as ações da Netflix subiram mais de 50%.

Números notáveis no relatório de ganhos do segundo trimestre da Netflix

Ganhou US$ 1,49 bilhão contra US$ 1,44 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também subiu de US$ 3,20 para US$ 3,29

A receita aumentou 2,7% em relação ao ano anterior, para US$ 8,19 bilhões

O consenso foi de US$ 2,85 por ação sobre receita de US$ 8,29 bilhões

O fluxo de caixa livre saltou para um queixo caindo US $ 1,3 bilhão

Em uma carta aos acionistas hoje, a Netflix atribuiu a força do segundo trimestre ao compartilhamento de senhas e publicidade. Kantrowitz acrescentou:

Dou muito crédito ao gerenciamento da Netflix. Como empresa, eles executaram o manual perfeitamente em termos do que precisavam fazer, onde estavam e onde precisavam chegar.

Netflix eleva sua orientação para fluxo de caixa livre

A empresa listada na Nasdaq também elevou sua perspectiva de fluxo de caixa livre para o ano inteiro para US$ 5,0 bilhões, pois espera gastar menos com conteúdo em 2023 – em parte porque Hollywood está em greve.

Eles estão muito melhor posicionados, pois têm um bom estoque de programas e filmes estrangeiros. Há muitos reality shows. Eles podem prosperar enquanto o restante dos concorrentes descobre o que colocar em seus sites.

Na quarta-feira, a Netflix descartou seu plano básico de streaming nos Estados Unidos e no Reino Unido para atrair mais usuários para a camada de anúncios.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Netflix.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.