USD/ZAR: Rand sul-africano superalimentado com o índice DXY caindo

A taxa de câmbio USD/ZAR caiu para o nível mais baixo desde 5 de abril, com a continuação da recuperação do rand sul-africano. O par caiu abaixo de 18, ~10% abaixo do nível mais alto deste ano. Da mesma forma, o EUR/ZAR e o GBP/ZAR também recuaram.

Rali do rand sul-africano continua

Copy link to section

A taxa de USD para rand caiu após os últimos dados de inflação ao consumidor da África do Sul. De acordo com a agência de estatísticas da África do Sul, o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 0,2% em junho, abaixo da estimativa mediana de 0,4%. Esta descida traduziu-se numa inflação anual de 5,4%.

O núcleo da inflação ao consumidor, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu de 0,4% em maio para 0,4% em junho. Ele subiu 5,0% na comparação anual, abaixo dos 5,1% esperados. Esses números significam que a inflação na África do Sul está caindo em um ritmo mais rápido do que o esperado.

Annual #CPI inflation retreated to its lowest level in 20 months, cooling to 5,4% in June from 6,3% in May.



Listen here for more: https://t.co/d0qCjTklXk#StatsSA #Inflation pic.twitter.com/099JRlkEiA — Stats SA (@StatsSA) July 19, 2023

A inflação foi ajudada pelo rand sul-africano mais forte, que tornou as importações como petróleo e gás mais baratas. Portanto, com a inflação caindo para a meta do banco central, os analistas esperam que ele agora mantenha as taxas de juros inalteradas por um tempo. Ele subiu as taxas para 8,25% em junho.

O recuo do USD/ZAR foi acompanhado pela queda do índice do dólar americano (DXY). O índice, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas, recuou para menos de US$ 100.

Dados recentes mostraram que a inflação americana caiu nos últimos meses. O IPC global caiu para 3,0%, enquanto o mercado de trabalho se estabilizou. As vendas no varejo e a produção manufatureira caíram em junho.

Portanto, há uma probabilidade de que o Fed suba as taxas em 0,25% em julho e depois faça uma pausa estratégica por um tempo.

Previsão USD/ZAR

Copy link to section

Gráfico USDZAR por TradingView

Eu previ corretamente o retorno do rand sul-africano, como você pode ler aqui. Agora, no gráfico diário, vemos que o par USD/ZAR caiu abaixo do nível de suporte 18,58 (máximo de 22 de outubro e 9 de março). Ele também se moveu abaixo das médias móveis exponenciais de 100 e 50 dias e do suporte em 18.12.

O par também formou um padrão de cabeça e ombros, que geralmente é um sinal de baixa. Portanto, a perspectiva do preço do USDZAR é de baixa, com o próximo nível de suporte em 17,50 seguido por 17.