Investimentos relacionados ao Bitcoin superam o Bitcoin, mas permanecem alternativas inferiores

O Bitcoin explodiu na consciência dominante nos últimos anos. Apesar disso, para muitas instituições e outros atores financeiros, pode ser um desafio possuir o ativo diretamente, principalmente por motivos regulatórios e de conformidade.

Isso mudará com o tempo e é parte da razão pela qual há tanto furor em torno dos pedidos de ETF à vista, que foram repetidamente negados pela SEC até agora. Embora comprar Bitcoin diretamente e se envolver em autocustódia segura não seja possível para alguns, existem outras maneiras pelas quais a exposição ao Bitcoin pode ser obtida.

Curiosamente, este ano viu muitos desses meios superarem o Bitcoin. No entanto, isso não significa que investir neles não seja um erro se comprar o próprio ativo também for possível.

Os wrappers de Bitcoin estão superando o ativo subjacente este ano

Alguns dos investimentos mais populares relacionados ao Bitcoin são apresentados no gráfico abaixo. Com o Bitcoin retornando 81% até agora este ano, ele foi superado por todas as quatro alternativas.

Ou, para apresentar os retornos YTD lado a lado:

Também deve ser observado que omitimos o ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), aprovado pela SEC em outubro de 2021. O BITO ganha exposição ao Bitcoin por meio de futuros de Bitcoin, com o regulador indicando que acredita que produtos baseados em futuros fornecem proteções mais fortes aos investidores.

No entanto, os ETFs futuros sofrem por terem que rolar contratos futuros, o que significa que há mais erros de rastreamento. Além das taxas, isso levou o BITO a ter um desempenho inferior ao Bitcoin em quase 3% no primeiro semestre deste ano. Se a curva do contango se inclinar no futuro, essa divergência também poderá aumentar.

Em suma, não há absolutamente nenhuma razão para possuir BITO se alguém pode possuir Bitcoin, a menos que os retornos ligeiramente mais baixos (que podem aumentar a longo prazo!) através da conta do corretor.

No entanto, existem opções muito piores do que o BITO. Apesar do desempenho superior até agora este ano, o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) é um deles. Este é um fundo em vez de um ETF, o que significa que os investidores não podem resgatar o Bitcoin subjacente, fazendo com que o fundo seja negociado com desconto ou prêmio em relação ao seu NAV.

Quando esse fundo foi lançado, ele originalmente era negociado com prêmio, mas isso mudou quando as opções concorrentes entraram online e a demanda por GBTC caiu. O desconto caiu para 50% após o colapso da FTX em novembro, pois também surgiram dúvidas em torno de sua controladora Digital Currency Group, que também é controladora da plataforma cripto Genesis, que entrou com pedido de falência após ser pega em a tempestade Bankman-Fried.

Desde então, o desconto diminuiu para 25%, à medida que aumenta a esperança de que o fundo seja mais propenso a ser convertido em um ETF, após a série de solicitações apresentadas à SEC no mês passado. A conversão para um ETF deve eliminar a maior parte do desconto.

Apesar da renovada esperança de conversão, o fundo tem sido um desastre para todos os investidores. Um desconto de 25% é um abismo enorme – especialmente considerando que o ativo subjacente, Bitcoin, ainda está 55% abaixo de seu pico de novembro de 2021, adicionando insulto à lesão. O fundo está enfrentando uma ação judicial de alguns investidores que alegam que ele deturpou a probabilidade de ser convertido em um ETF.

Empresas de mineração MicroStrategy e Bitcoin

Curiosamente, se analisarmos a correlação dos principais investimentos relacionados ao Bitcoin com o Bitcoin até agora este ano, a MicroStrategy chega a um valor incrivelmente alto de 0,86.

A empresa agora possui mais de 152.333 Bitcoins, o que equivale a 1 em cada 128 Bitcoins atualmente em circulação, ou 0,78%. Em essência, agora é uma holding de Bitcoin, seu estoque gigantesco ajudando a explicar sua forte correlação.

Na verdade, também é difícil defender a MicroStrategy sobre o Bitcoin. Não apenas existem outros fatores aqui (continua sendo uma empresa de tecnologia!), Mas os discursos religiosos limítrofes de Michael Saylor não são exatamente o que você deseja ver como acionista. Mesmo para os fãs de Bitcoin, muitos não concordaram com seu conselho de hipotecar sua casa para comprar Bitcoin (estava sendo negociado a $ 50.000 na época, então espero que muitos não tenham ouvido). Não está totalmente claro qual é a visão de longo prazo, exceto simplesmente manter o Bitcoin.

O ativo com melhor desempenho este ano foi o Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), que ganhou 267% em comparação com os 81% do Bitcoin. Isso está de acordo com o que esperaríamos, pois as ações de mineração exibiram muito mais volatilidade do que o Bitcoin. Resumindo, se o Bitcoin sobe, as ações das mineradoras sobem mais, e se o Bitcoin cai, as ações das mineradoras caem mais.

No ano passado, os mineiros ficaram absolutamente martelados. Sua queda foi exacerbada por sua recusa em monetizar seu Bitcoin, que eles ganham para validar cada bloco de transações. No próximo gráfico, podemos ver que suas reservas em termos de Bitcoin estavam relativamente estáveis em todo o mercado de alta, porém dispararam em termos de USD quando o preço do Bitcoin explodiu. Isso mostra que eles não capitalizaram o aumento dos preços vendendo suas reservas e, em vez disso, mantiveram seu Bitcoin.

Embora se possa aplaudir a condenação, isso aumentou sua exposição ao preço e, portanto, aumentou o risco dessas empresas. Mais más notícias são a taxa de hash cada vez maior – embora seja ótimo para a segurança do Bitcoin e a saúde a longo prazo da rede, significa que os mineradores exigem maiores quantidades de energia para receber a mesma receita (o ajuste de dificuldade se ajusta automaticamente para garantir blocos ainda são minerados em intervalos pré-determinados de aproximadamente dez minutos). Com o ano passado também trazendo uma crise energética aguda, o preço da eletricidade saltou, o que significa que os mineradores foram atingidos duas vezes mais – com queda na receita do lado do Bitcoin e aumento dos custos no lado da energia.

Portanto, o risco com ações de mineração de Bitcoin é elevado e eles representam uma oportunidade de investimento diferente do Bitcoin, mesmo que sempre estejam vinculados ao destino deste último.

Isso nos leva à Coinbase, a final dos investimentos. Sendo uma exchange de criptomoedas nos EUA, a Coinbase foi envolvida na repressão regulatória este ano. Apesar disso, imprimiu ganhos impressionantes para os investidores, com alta de 186% até agora neste ano. Mas com uma correlação de apenas 0,59 no mesmo período, claramente não é um bom substituto para o Bitcoin. Não apenas isso, mas mesmo após sua alta neste ano, a Coinbase ainda está quase três quartos abaixo do preço do IPO. Com uma ação movida pela SEC no mês passado, águas agitadas estão por vir.

Também é tentador imaginar o que um ETF spot faria pela Coinbase. Embora inegavelmente positivo para a indústria como um todo e, portanto, para a Coinbase, a existência de um ETF à vista afastaria alguns usuários das exchanges? Se o clima regulatório em torno da Coinbase ainda estiver nebuloso quando o ETF finalmente for aprovado, talvez valha a pena considerar. De qualquer forma, a Coinbase está obviamente altamente correlacionada com o preço do Bitcoin, mas é uma empresa em si e, portanto, é um investimento separado.

Em suma, ainda não há nada que realmente replique o Bitcoin. Embora a Coinbase e a MicroStrategy sejam empresas por si mesmas e muitas invistam nelas por razões que não sejam simplesmente Bitcoin, como fazem com ações de mineração, a presença do Grayscale Trust e do BITO futures ETF destaca por que há demanda por um ETF à vista.

O ETF de futuros BITO chega mais perto de replicar os retornos do Bitcoin, mas seu baixo desempenho ainda é notável. É inevitável que chegue o dia de um ETF à vista aprovado, e então esse baixo desempenho deve (principalmente) se dissipar. Mas, por enquanto, se alguém quiser ganhar exposição ao Bitcoin e tiver a capacidade de acessá-lo diretamente, nada supera o real.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.