Resultados do quarto trimestre da Microsoft: ‘eles estão no topo da montanha para monetizar a IA’

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) caiu lentamente no after-hours na terça-feira, apesar de ter divulgado resultados superiores ao do mercado em seu quarto trimestre financeiro.

Azure continua a abrandar

Copy link to section

Os investidores parecem insatisfeitos com o Azure, porém, que caiu sequencialmente. Ainda assim, Dan Ives – um analista sênior da Wedbush Securities disse hoje no ” Closing Bell: Overtime ” da CNBC:

Eles estão ganhando participação de mercado da AWS. Eles ganharão cada vez mais participação. Acreditamos que, para cada US$ 100 gastos na nuvem, eles podem ganhar um aumento de US$ 35 a US$ 40.

Observe que a plataforma de nuvem teve um aumento de 27% na receita ano a ano (moeda constante) que, no entanto, estava em linha com as estimativas de Street.

As ações da Microsoft estão atualmente em alta de aproximadamente 45% no ano.

Instantâneo dos ganhos do quarto trimestre da Microsoft

Copy link to section

Lucro líquido subiu de US$ 16,7 bilhões para US$ 20,1 bilhões

O lucro por ação também melhorou de US$ 2,23 para US$ 2,69

A receita aumentou 8,0% em relação ao ano anterior, para US$ 56,2 bilhões

O consenso foi de US$ 2,55 por ação sobre US$ 55,5 bilhões em receita

A margem operacional ficou em 43% – um aumento de 400 pontos base

A Microsoft Corp teve um desempenho melhor do que o esperado em todos os seus três segmentos no quarto trimestre. De acordo com o analista da Wedbush:

Você olha para esses números, é difícil encontrar buracos neles. É uma ação que daqui a 24 horas estará verde, desde que a previsão esteja em linha com um pouco mais de alta. Eu vejo isso como um valor de mercado de $ 3,5 trilhões em um ano.

O que mais foi notável?

Copy link to section

Outros números notáveis incluem um aumento de 8,0% na publicidade em buscas e notícias (ex-TAC).

A Microsoft, no entanto, não comentou sobre o desempenho de seu “Bing” habilitado para IA no comunicado à imprensa. Ainda assim, Dan Ives observou:

Este é todo o rufar de tambores para o que eu vejo como a chave da IA em termos não apenas do próximo trimestre – dos próximos dois a três anos. Eles estão no topo da montanha para monetizar a IA.

No início deste mês, um juiz dos EUA rejeitou o pedido da FTC de liminar para impedir que a Microsoft comprasse a Activision Blizzard (leia mais).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.