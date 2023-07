Meta relata um Q2 forte: ‘isso é específico do Meta’

As ações da Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) saltaram 6,0% em horas estendidas depois que o gigante da tecnologia relatou resultados melhores do que o esperado para seu segundo trimestre fiscal.

Meta compartilha orientação otimista

A ação está respondendo à orientação de receita para o trimestre atual, bem como superou as estimativas de Street. A Meta agora prevê que sua receita caia entre US$ 32 bilhões e US$ 34,5 bilhões no terceiro trimestre.

Em comparação, os analistas estavam em US$ 31,2 bilhões. Reagindo à impressão de ganhos, Mark Mahaney – o chefe de pesquisa de Internet da Evercore ISI disse hoje:

Os números do usuário eram bons. Mas o que realmente apareceu foi a aceleração do crescimento da receita… Não acho que os anúncios na Internet estejam voltando a crescer. Isso é metaespecífico.

Ele está convencido de que os ventos contrários relacionados às mudanças de privacidade do Apple iOS estão agora no espelho retrovisor. No acumulado do ano, as ações da Meta subiram 150%.

Meta reduz expectativas de CAPEX

A Meta Platforms também disse em seu comunicado à imprensa que os gastos de capital não eram esperados em US$ 30 bilhões este ano, no topo da faixa.

A multinacional já havia orçado anteriormente até US$ 33 bilhões. O analista da Evercore ISI acrescentou:

Temos esses vários ciclos de produtos. Quando você entra em um mercado de anúncios realmente em recuperação, essas taxas de crescimento serão muito maiores do que as pessoas pensavam.

A Meta, no entanto, vê um aumento nas despesas de capital no próximo ano, à medida que investe mais em data centers e servidores para expandir sua pegada em inteligência artificial generativa.

Meta está indo bem em publicidade

Outros números notáveis no relatório de ganhos incluem um aumento de 34% ano a ano em impressões de anúncios na “família de aplicativos” da empresa. O preço médio por anúncio, no entanto, caiu 16%. No “ Closing Bell: Overtime ” da CNBC, Mahaney observou:

No próximo trimestre, eles estão orientando o crescimento da receita de anúncios para mais de 20% no segmento superior. O mercado estava pensando que talvez eles cheguem a 20% no trimestre de dezembro. Eles são um quarto mais rápido. Essa é a grande surpresa.

A Meta Platforms concluiu seu segundo trimestre com um número de funcionários 14% menor em relação ao ano anterior. No início deste mês, Mark Zuckerberg lançou o “Threads” para concorrer com o Twitter de Elon Musk (fonte).

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Meta.

Instantâneo dos ganhos do segundo trimestre da Meta Platforms

Ganhou US$ 7,79 bilhões contra US$ 6,7 bilhões do ano anterior

Os ganhos por ação também melhoraram de US$ 2,46 para US$ 2,98

A receita aumentou 11% ano a ano, para US$ 32 bilhões

O consenso foi de US$ 2,91 por ação sobre receita de US$ 31,1 bilhões

DAUs em sua família de aplicativos atingem 3,07 bilhões – um aumento de 7,0%

$ 10,63 de ARPU também superou as expectativas em 41 centavos

A Meta Platforms observou um crescimento anualizado de 12% na receita da “família de aplicativos”, enquanto a receita dos laboratórios de realidade caiu 39%. Mahaney concluiu:

Existem alguns pontos negativos. [Você] adoraria vê-los reduzir os gastos do metaverso. Isso não está acontecendo. Eles estão dizendo que aumentarão significativamente suas perdas operacionais no metaverso. Mas fora isso, parece uma batida muito boa e um trimestre de aumento.

O analista tem um preço-alvo de $ 350 para as ações da Meta, o que sugere outra alta de 10% a partir daqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.