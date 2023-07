AWS expande Amazon Managed Blockchain para desenvolvedores Web3

Benson é Repórter de Notícias da Invezz, lidando com notícias de última hora, entrevistas e análises de mercado. Ele… leia mais

A AWS, uma empresa da Amazon e provedora líder mundial de serviços em nuvem, adicionou dois novos serviços à sua plataforma enquanto procura expandir o acesso para desenvolvedores de blockchain.

Os dois serviços, anunciados em 27 de julho, são Amazon Managed Blockchain (AMB) Access and Query, que a AWS disse que agora estão acessíveis a desenvolvedores que criam em blockchains públicos. As ferramentas de nuvem ajudarão os desenvolvedores Web3 a “criar aplicativos escaláveis com rapidez e segurança”, disse a plataforma em um post de blog.

AMB Access and Query começa com Bitcoin e Ethereum

John Liu, chefe de produto, e Paul Fullarton, GM para Web3/Blockchain na AWS observaram que o AMB Access expandirá as ofertas sem servidor para nós em blockchain não minerador. Com o serviço, os desenvolvedores podem aproveitar RPCs de chamadas instantâneas sem a necessidade de infraestrutura especializada em blockchain. O AMB Access começará com aplicativos distribuídos em Bitcoin.

O AMB Query, por outro lado, fornecerá acesso a dados de blockchain formatados em vários blockchains, começando com Bitcoin e Ethereum.

De acordo com a AWS, os usos potenciais são ilimitados e podem incluir custodiantes de ativos digitais, carteiras e engajamento do consumidor por meio de NFTs.

Saman Michael Far, vice-presidente de tecnologia de serviços financeiros da AWS, disse:

“Amazon Managed Blockchain Access and Query fornece acesso sem atrito a redes blockchain e seus dados para que os desenvolvedores possam criar facilmente seus aplicativos Web3. Espero que essa funcionalidade fácil de incorporar permita novos aplicativos convencionais, desde a interação com ativos digitais até a criação de novas formas de envolver os consumidores e suas marcas”.

Os desenvolvedores podem acessar o AMB Access and Query por meio do AWS SDK, da AWS Command Line Interface (AWS CLI) e do AWS Management Console.

O anúncio de hoje ocorre um dia depois que a AWS anunciou que havia expandido seu Amazon Bedrock, um serviço de modelo de fundação totalmente gerenciado para incluir modelos adicionais e um provedor. O acesso expandido torna mais fácil para os clientes que procuram criar aplicativos generativos de IA.

Enquanto isso, a AWS também é agora o provedor de nuvem preferido da gigante de energia Occidental (NYSE: OXY). As empresas revelaram isso na quinta-feira, observando que a parceria ajudará na estratégia de transformação digital da Occidental.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.