A Shell PLC (LON: SHEL) está no vermelho esta manhã, depois de relatar um declínio significativo em relação ao ano anterior em seus ganhos do segundo trimestre.

Shell culpa preços mais baixos de petróleo e gás

Com $ 5,07 bilhões, seus ganhos ajustados não apenas caíram mais de 50% em relação ao ano anterior, mas também perderam o consenso de Street em cerca de meio bilhão de dólares.

A Shell atribuiu a queda principalmente aos preços mais baixos do petróleo e do gás. Ainda assim, no “ Squawk Box Europe ” da CNBC, o CEO Wael Sawan disse hoje:

Temos uma estratégia de transição energética equilibrada. Estamos focados em criar mais valor com menos emissões. Continuaremos a puxar todas as alavancas para gerar valor [e] continuar a cumprir nossas metas agressivas de redução de emissões.

Outras razões citadas para o declínio dos lucros incluem volumes mais baixos, margens de refino mais baixas e uma fraqueza no comércio e otimização de GNL.

A Shell lançou um novo programa de recompra

No entanto, a Shell disse que vai recomprar US$ 3,0 bilhões em suas ações no terceiro trimestre. Segundo o chefe do Executivo:

A maneira como seremos capazes de administrar a empresa durante a transição energética é entregar retornos aos acionistas e fazê-lo de forma escalável nos próximos anos.

No final do terceiro trimestre, a gigante da energia provavelmente lançará um novo programa de recompra de ações de pelo menos US$ 2,5 bilhões, conforme comunicado à imprensa.

Na quinta-feira, anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,331 por ação, contra US$ 0,25 por ação um ano atrás. As ações da Shell estão sendo negociadas atualmente ao mesmo preço no início do ano.

O que mais foi notável no relatório do segundo trimestre da Shell

Outros números notáveis na atualização trimestral incluem US$ 15,13 bilhões em fluxo de caixa de operações – um aumento de 7,0%. Em vez disso, os analistas pediam US$ 14,62 bilhões. O CEO Sawan acrescentou:

Anunciamos uma redução de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões no OPEX. Isso resultará em cerca de 10% de crescimento de fluxo de caixa livre por ação por ano entre agora e 25. Isso será um caso de investimento atraente para nossos acionistas.

Com US$ 3,13 bilhões, o lucro líquido registrou um declínio de 64% em relação ao ano anterior, relacionado parcialmente a US$ 1,7 bilhão em encargos e reversões de redução ao valor recuperável.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Shell.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.