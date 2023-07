USD/TRY: Lira à beira após o novo alerta de inflação turco

A taxa de câmbio USD/TRY ainda está em seu nível mais alto de todos os tempos, já que as preocupações com a economia turca continuaram. A taxa de câmbio do USD para a lira turca subiu, sendo negociada a 26,95, um pouco abaixo do recorde de 27,25.

Inflação na Turquia dispara

A lira turca está em queda livre este ano, pois as preocupações com a economia continuam. E a situação pode piorar nos próximos meses. Em um comunicado, o chefe do banco central da Turquia alertou que a inflação pode subir este ano.

O banco espera que a inflação suba para 58% até o final do ano. Em sua estimativa anterior, o banco dizia que a inflação fecharia o ano em 22,3%. O governador citou a queda da moeda e os recentes aumentos salariais.

Portanto, o Banco Central da República da Turquia (CBRT) espera que a inflação suba da baixa de junho de 38,2%. Uma lira turca mais fraca leva a uma inflação mais alta porque o país importa a maioria de seus itens, como petróleo e gás natural.

O desafio para a Turquia é que o banco central não está reagindo à inflação elevada como deveria. O banco decidiu aumentar as taxas de juros de 8% em junho para 15%. Em seguida, aumentou as taxas para 17% este mês. Todos esses aumentos de taxas foram menores do que o esperado pelos analistas.

A Turquia também enfrenta outros desafios. Por um lado, seu déficit orçamentário aumentou nos últimos meses. Seu déficit saltou para mais de 219,6 bilhões de liras em junho, ante 118,9 bilhões no mês anterior.

A Turquia também viu suas reservas estrangeiras caírem. Ele agora detém pouco menos de US$ 50 bilhões em reservas estrangeiras e cerca de US$ 50 bilhões em ouro. Portanto, existe a probabilidade de o país passar por uma crise de dívida nos próximos anos.

Previsão USD/TRY

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para TRY está em uma forte tendência de alta. Ele saltou acima de todas as médias móveis. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se para o nível de sobrecompra.

Portanto, acredito que a lira turca continuará subindo nos próximos meses. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será em 30. A única ressalva disso é se o CBRT intervir e oferecer aumentos maiores nas taxas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.