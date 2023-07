Walmart está gastando mais US$ 1,4 bilhão no Flipkart da Índia

O Walmart Inc (NYSE: WMT) está gastando outros US$ 1,4 bilhão para expandir sua presença na Índia, de acordo com um relatório do WSJ na segunda-feira.

Walmart aumenta sua participação na Flipkart

O gigante do varejo investiu US$ 16 bilhões em 2018 para obter uma participação de 77% na Flipkart. Agora, está investindo mais US$ 1,4 bilhão para adquirir a participação remanescente da Tiger Global na maior plataforma de comércio eletrônico da Índia.

De acordo com o Wall Street Journal, a referida transação avalia a Flipkart em cerca de US$ 35 bilhões – abaixo dos US$ 38 bilhões que a loja de compras online valia em 2021.

O Walmart também comprou a participação restante da Accel na Flipkart. Quanto a multinacional pagou por isso, porém, ainda não se sabe.

As ações da grande varejista estão atualmente em alta de mais de 10% no ano.

Walmart é super otimista no Flipkart

Observe que a Flipkart está considerando listar nos Estados Unidos há anos. Em abril de 2022, foi relatado que visava uma avaliação de até US$ 70 bilhões. Mas a plataforma de comércio eletrônico até agora não confirmou os planos de um IPO.

O Walmart quer dobrar seu volume bruto internacional de mercadorias nos próximos cinco anos e recentemente chamou o Flipkart de uma chave para cumprir esse compromisso.

Continuamos confiantes no futuro do Flipkart e estamos ainda mais otimistas sobre a oportunidade na Índia hoje do que quando investimos pela primeira vez.

A notícia chega apenas alguns dias antes do Walmart Inc divulgar seus resultados financeiros para o segundo trimestre. O consenso é que ela ganhe US$ 1,67 por ação, contra US$ 1,77 por ação um ano atrás.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.