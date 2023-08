Previsão do preço do urânio: demanda e oferta são favoráveis

Os preços do urânio continuaram subindo esta semana enquanto os participantes do mercado avaliavam a dinâmica de oferta e demanda após o golpe no Níger. O Sprott Physical Uranium Trust, observado de perto, saltou para US$ 13,37, o ponto mais alto desde 23 de junho. Ele saltou mais de 25% desde o ponto mais baixo deste ano.

Implicações do golpe no Níger

Uma das principais histórias geopolíticas desta semana foi o golpe ocorrido no Níger, país da África Ocidental. O golpe pode ter grandes implicações para o mercado de urânio, já que o país é o sétimo maior exportador do mundo. Ela vende a maior parte de seu urânio para países europeus como França e Alemanha.

As minas de urânio no Níger ainda estão produzindo e as exportações continuam. Mas há riscos de que uma crise prolongada possa levar a interrupções no fornecimento. Por um lado, a CEDEAO, um bloco econômico da África Ocidental, alertou que poderia intervir militarmente. Burkina Faso e Mali também ameaçaram intervir se a CEDEAO invadir o país.

Do lado positivo, há sinais de que a crise será tratada de forma diplomática nas próximas semanas. Se isso acontecer, significa que o mercado de urânio sofrerá poucas perturbações. Em um comunicado, Jonathan Hinze, da UxC, disse :

“Um evento como este pode levar um pouco mais de tempo para se infiltrar na psicologia do mercado. Podemos muito bem ainda ver impactos maiores nos próximos dias e semanas. Todas as indicações seriam de que isso seria um catalisador para movimentos ascendentes no urânio preço, dado o equilíbrio geral entre oferta e demanda de urânio neste momento.”

Ainda assim, os fundamentos do urânio ainda são fortes à medida que a demanda continua aumentando à medida que os países se movem para a energia limpa. Por exemplo, os EUA lançaram a primeira usina nuclear em mais de três décadas na Geórgia.

Outros países, como o Reino Unido e a França, estão trabalhando em usinas nucleares modulares menores, à medida que se movem do carvão e de outros combustíveis fósseis.

Perspectivas de preço do Sprott Physical Uranium Trust

O Sprott Physical Uranium Trust é uma das melhores maneiras de investir em urânio nos EUA e no Canadá. É o maior fundo de urânio físico com mais de $ 3,4 bilhões em ativos.

Como outras commodities , o preço do urânio geralmente é afetado pela demanda e pela oferta. Agora, o mundo está em uma situação em que a demanda por urânio está aumentando, pois os gargalos de abastecimento permanecem. O desafio da oferta pode continuar se o golpe no Níger se mantiver e as iminentes sanções ao urânio da Rússia continuarem.

Portanto, as perspectivas do urânio e do Sprott Physical Uranium Trust são otimistas no curto prazo. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de US$ 15. Essa visão será confirmada se o preço ultrapassar o importante ponto de resistência em US$ 13,66, o ponto mais alto de junho.

