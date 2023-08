Preços do trigo correm risco de mais volatilidade, pois as principais preocupações permanecem

Os preços do trigo caíram nas últimas semanas, mesmo com a continuação das tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Depois de subir para US$ 764 na semana passada, o trigo caiu mais de 16%, para US$ 640.

Crise na Rússia e na Ucrânia se agravou

A maior notícia recente sobre o trigo foi a decisão da Rússia de encerrar o acordo de grãos há duas semanas. Essa decisão significa que o trigo ucraniano terá dificuldade em chegar aos seus mercados internacionais.

Ao mesmo tempo, a Rússia começou a bombardear a infraestrutura de grãos da Ucrânia enquanto a guerra continua. A guerra em projetos comerciais aumentou na sexta-feira, quando a Ucrânia bombardeou algumas infraestruturas de exportação de petróleo da Rússia.

Tudo isso significa que o comércio de grãos será desafiador nos próximos meses. Ainda assim, os analistas acreditam que há uma oferta abundante de trigo que compensará quaisquer grandes desafios. Além disso, a Ucrânia está trabalhando em rotas alternativas para contornar o Mar Negro, enquanto a Rússia está impulsionando seu comércio.

O relatório WASDE mais recente mostrou que os suprimentos devem aumentar nos próximos meses. Espera-se que os suprimentos aumentem em 74 milhões de bushels, para mais de 1,73 bilhão de bushels.

O USDA espera que os países da Europa, Argentina e Canadá tenham uma produção menor de trigo este ano por causa da seca em curso. Essa queda será compensada por um aumento nos Estados Unidos e no Paquistão. A declaração acrescentou o seguinte sobre a demanda :

“O consumo mundial aumentou 3,3 milhões de toneladas, para 799,5 milhões, principalmente devido ao aumento da alimentação e uso residual na China, onde as chuvas na colheita, especialmente na província de Henan, degradaram a qualidade do trigo para uso alimentar.”

No longo prazo, há uma probabilidade de que os preços do trigo subam, já que muitos países produtores passam por secas regulares. Nos Estados Unidos, muitos agricultores do Kansas estão abandonando o trigo por causa da seca extrema.

Previsão dos preços do trigo

O gráfico diário mostra que os preços do trigo estiveram em forte tendência de baixa nos últimos meses. Mais recentemente, o trigo apagou os ganhos obtidos depois que a Rússia abandonou o acordo de grãos.

Ao longo do caminho, o trigo formou um padrão de topo duplo, que geralmente é um sinal de baixa. Ele também cruzou as médias móveis de 25 e 50 dias e está se aproximando do importante suporte de US$ 590.

Portanto, o trigo provavelmente continuará caindo nos próximos dias, já que os vendedores visam o suporte principal em US$ 590. Também prevejo uma volatilidade elevada daqui para frente, com o principal nível de resistência em US$ 752.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.