CFO da Tesla renuncia: ‘trabalhar com Elon Musk é muito difícil’

Zach Kirkhorn deixou o cargo de Diretor Financeiro da Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). As ações da gigante de EV caíram quase 4,0% na segunda-feira.

Tesla nomeia Vaibhav Taneja seu novo CFO

Tesla também revelou ter nomeado Vaibhav Taneja como novo CFO em um registro regulatório esta manhã.

Ainda assim, Kirkhorn, acrescentou, permanecerá na empresa até o final de 2023 para agilizar a transição. O executivo que está de saída escreveu no LinkedIn hoje:

Ao mudar minhas responsabilidades para apoiar essa transição, quero agradecer aos funcionários talentosos, apaixonados e trabalhadores da Tesla, que realizaram coisas que muitos pensavam ser impossíveis.

Taneja, até agora, atuava como diretor de contabilidade da Tesla Inc. As ações de EV subiram cerca de 125% no ano até o momento.

Gene Munster reage à notícia

Kirkhorn assumiu o cargo de chefe de finanças da Tesla Inc em 2019.

A razão pela qual ele está deixando o cargo permanece incerta por enquanto. De acordo com Gene Munster – o sócio-gerente da Deepwater Asset Management, no entanto:

Ele estará por aí até o final do ano é uma evidência de que isso é por motivos pessoais – e o motivo pessoal é provável que trabalhar com Elon Musk seja realmente difícil e ele o tenha feito por 13 anos.

O novo CFO – Vaibhav Taneja foi trazido para a Tesla depois que a multinacional comprou a SolarCity por US$ 2,6 bilhões em 2016. No mês passado, a empresa listada na Nasdaq disse que suas margens foram atingidas novamente no segundo trimestre, conforme relatado pela Invezz aqui.

