O recrutador britânico PageGroup teve lucro de 45% no primeiro semestre

PageGroup PLC (LON: PAGE) diz que a incerteza macroeconômica resultou em um grande golpe em seu lucro nos primeiros seis meses do ano.

A receita do PageGroup aumentou no primeiro semestre

Copy link to section

A empresa de recrutamento encerrou o primeiro semestre com £ 63,3 milhões (US$ 80,7 milhões) em lucro antes dos impostos – queda de cerca de 45% em relação ao ano anterior. Nicholas Kirk – seu Chefe Executivo disse hoje em um comunicado de imprensa :

As condições desafiadoras continuaram no primeiro semestre, com níveis mais baixos de confiança de candidatos e clientes, resultando em atrasos na tomada de decisões e candidatos mais relutantes em aceitar ofertas.

O PageGroup viu as contratações temporárias superarem as contratações permanentes no primeiro semestre. Com £ 1,03 bilhão, sua receita aumentou 3,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao escrever, as ações do Reino Unido caíram cerca de 5,0% em relação ao início de 2023.

PageGroup ainda aumentou seu dividendo hoje

Copy link to section

O PageGroup atribuiu a fraqueza do H1 principalmente ao Reino Unido, Ásia-Pacífico e Américas. Mas seu lucro na Europa, Oriente Médio e África – seu maior mercado – permaneceu no verde.

No lado positivo, a empresa britânica disse que continua a ver £ 137,6 milhões em lucro operacional este ano. De acordo com o CEO Nicholas Kirk:

Temos um modelo de negócios diversificado, balanço forte, nossa base de custos pode ser ajustada rapidamente para corresponder às condições do mercado. [Então], acreditamos que continuaremos a ter um bom desempenho, apesar da incerteza.

A empresa listada em Londres também aumentou seu dividendo intermediário em 4,5% esta manhã, para 5,13 pence por ação. Também anunciou um dividendo especial de 15,87 pence na segunda-feira.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.