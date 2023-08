PayPal lança stablecoin em dólares americanos PYUSD

O PayPal (NASDAQ: PYPL) anunciou hoje uma stablecoin lastreada em dólares americanos chamada PayPal USD (PYUSD).

De acordo com um comunicado de imprensa publicado pela gigante dos pagamentos na segunda-feira, o PayPal USD será emitido pela Paxos Trust Co., a empresa que emitiu a stablecoin descontinuada Binance USD (BUSD).

Dan Schulman, presidente e CEO do PayPal disse:

“A mudança para moedas digitais requer um instrumento estável que seja digitalmente nativo e facilmente conectado a uma moeda fiduciária como o dólar americano. Nosso compromisso com a inovação e conformidade responsáveis e nosso histórico de entrega de novas experiências aos nossos clientes fornecem a base necessária para contribuir para o crescimento dos pagamentos digitais através do PayPal USD.”

Paxos emitirá relatório mensal de reservas

PYUSD é um token ERC-20 no Ethereum e a única stablecoin suportada pelo PayPal. No entanto, a empresa diz que estará disponível em seu crescente ecossistema, incluindo carteiras, desenvolvedores externos e aplicativos web3.

Como parte de sua conformidade regulatória, o PayPal diz que a Paxos publicará o relatório de reservas de PYUSD todos os meses, a partir de setembro de 2023. O emissor de stablecoin também publicará o atestado de ativos de reserva de PYUSD a cada trimestre, com isso tratado por uma empresa de contabilidade terceirizada independente. O atestado seguirá os padrões estabelecidos do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA).

O PayPal diz que o PYUSD será resgatável 1:1 para USD e está definido para ser 100% garantido por depósitos em dólares americanos, letras do Tesouro de curto prazo e equivalentes em dinheiro.

Espera-se que o PYUSD seja lançado nas próximas semanas e verá clientes elegíveis do PayPal nos Estados Unidos acessando recursos como transferências entre suas contas do PayPal e carteiras externas compatíveis. Os usuários também poderão lidar com pagamentos de pessoa para pessoa ou pagar usando PYUSD na finalização da compra. Outro recurso suportado é a capacidade de converter de e para PayPal USD com qualquer uma das criptomoedas suportadas.

