3 ações de mineração de metais preciosos com um rendimento FCF atraente para comprar em agosto

Se na semana passada os participantes do mercado financeiro se concentraram no relatório de empregos divulgado nos Estados Unidos, nesta semana o foco é a inflação. Na quinta-feira, os dados de inflação dos EUA são devidos e, mais uma vez, a volatilidade permanece moderada até a publicação do relatório.

Houve progresso na frente da inflação. Embora ainda acima da meta de 2% do Fed, a inflação caiu dos níveis mais altos em quatro décadas.

Ainda assim, está longe do patamar de 2% e, na quinta-feira, espera-se mostrar que os preços de bens e serviços subiram 3,3% em relação ao ano anterior. Assim, os investidores que desejam proteger suas carteiras contra a inflação têm a opção de comprar ouro e outros metais preciosos, que historicamente tiveram bom desempenho em um ambiente inflacionário.

Outra alternativa para obter exposição ao ouro e outros metais preciosos é possuir ações de mineração de metais. Um critério a ser usado para encontrar ações atraentes é observar o rendimento do fluxo de caixa livre (FCF).

Fluxo de caixa livre é o que resta depois que uma empresa cobre todas as suas despesas operacionais e de capital. É um indicador de rentabilidade; mais simplesmente, mostra o dinheiro que resta para ser distribuído aos investidores.

O rendimento do fluxo de caixa livre é calculado dividindo o fluxo de caixa livre por ação pelo preço atual da ação e apresentando o resultado como uma porcentagem. Naturalmente, quanto maior o rendimento, melhor, então aqui estão três ações de mineração de metais preciosos para comprar, pois elas têm um atraente rendimento de fluxo de caixa livre:

Mineração Resoluta (RMGGF:PKC)

Metais Preciosos Dundee (DPMLF:PKC)

Recursos Esmeralda (EOGSF:PKC)

Mineração Resoluta

Resolute Mining é uma empresa de mineração de ouro australiana-africana. Suas ações estão listadas na Bolsa de Valores da Austrália e na Bolsa de Valores de Londres e também podem ser negociadas nos Estados Unidos no mercado de balcão.

O rendimento do fluxo de caixa livre é de 13,6% e o preço das ações subiu +81,44% no acumulado do ano. Como exploradora e operadora de minas de ouro, gerou US$ 651 milhões em receita em 2022 e US$ 161 em fluxo de caixa operacional.

Metais preciosos de Dundee

A Dundee Precious Metals é uma mineradora canadense. O preço das ações subiu 37,07% no acumulado do ano e o rendimento do fluxo de caixa livre de 9,4% reflete uma situação financeira saudável.

A ação está listada no Canadá e na Alemanha e também pode ser negociada nos Estados Unidos no mercado de balcão.

Recursos Esmeralda

A Emerald Resources é uma empresa australiana que explora e desenvolve projetos de ouro. O rendimento do fluxo de caixa livre de 7,8% é atraente, especialmente considerando o preço das ações +484% nos últimos cinco anos.

