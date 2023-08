As ações do Manchester United (NYSE:MANU) são um bom investimento?

Este é um tipo de peça diferente do que normalmente produzimos. No entanto, com a nova temporada começando, pensamos que talvez seja hora de revisitar um canto bastante interessante do mercado de ações: o futebol.

Ou seja, as ações do Manchester United Plc (NYSE: MANU), um dos poucos grandes clubes de futebol negociando publicamente.

Elaboramos um relatório extenso sobre o clube há quase um ano, examinando a controversa propriedade da família Glazer. Eles assumiram o clube em 2005 por meio de uma aquisição alavancada que é comum no mundo das finanças, mas um pouco menos palatável quando se trata de gigantes culturais como o Manchester United, uma pedra angular do tecido futebolístico do Reino Unido desde que foi fundado em 1878.

Logo após a nossa reportagem, em novembro do ano passado, foi anunciado que os Glazers pretendiam vender o clube. O que torna essa análise interessante é que parte do clube negocia na bolsa de valores. Desde que os Glazers foram refinanciados em 2012, 10% da Machester United PLC é negociada na Bolsa de Valores de Nova York.

Para ser franco, não foi um bom investimento (assim como o desempenho do clube em campo neste período). O MANU decepcionou os investidores com um retorno de apenas 43% nos onze anos desde que uma parte dele foi lançada, ficando muito abaixo do S&P 500, que aumentou 225% durante o mesmo período.

Mas por que alguém investiria em um clube de futebol? E o que a aquisição significou para tudo isso?

O Manchester United está sendo vendido?

Há um elefante na sala. E esse elefante é que, quando você pesquisa no Google o dono do Manchester United, a resposta que obtém são os Glazers. Ao contrário do ChatGPT, que tem um corte de conhecimento em setembro de 2021, o Google está muito atualizado; os Glazers ainda são os proprietários majoritários do clube, apesar da já mencionada “decisão” de vender em novembro passado.

Isso fez com que a ação reverberasse além de sua faixa normal de volatilidade. Assim que os Glazers anunciaram no dia 22 de novembro que iriam “iniciar um processo para explorar alternativas estratégicas”, que o mercado interpretou como linguagem corporativa para a venda do clube, o preço das ações decolou. Com um aumento imediato de mais de 70%, os investidores ficaram repentinamente esperançosos com uma venda iminente, assim como os fãs que há anos protestavam contra os controversos proprietários.

No entanto, aqui estamos nós, nove meses depois, ainda discutindo a possibilidade de uma venda. Não apenas isso, mas a questão não está mais nos jornais diários, com alguns fãs agora desanimados com a perspectiva de uma venda realmente acontecendo. Não procure mais, o fiel clube que aparece todas as semanas na TV para discutir todas as coisas da Premier League – Gary Neville começou a levantar sérias preocupações sobre as verdadeiras intenções dos Glazers no início deste ano, quando ficou claro que a transação estava se arrastando.

The increase to ticket prices at United is v odd!Why would a seller that’s leaving before the next season starts introduce something that has brought them more hate and they won’t benefit from! Any new buyer would most likely freeze the price in year 1 to stay on side with fans. — Gary Neville (@GNev2) February 21, 2023

No entanto, relatos indicam que a venda ainda está sendo negociada. Existem supostamente duas partes concorrentes, sendo a primeira Jim Radcliffe, presidente do grupo químico INEOS e um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha. O segundo concorrente é Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, presidente do Qatar Islamic Bank e membro da família real do Qatar. Sheikh Jassim foi recentemente visto como o favorito, a acreditar nos relatórios.

Esse vai-eles-não-vão em relação a uma venda levou a ação a se transformar parcialmente em uma aposta direta sobre a compra do clube. A avaliação exigida pelos Glazers é de £ 6 bilhões (US$ 7,7 bilhões), o que significa que superaria confortavelmente a transação esportiva mais cara de todos os tempos, atualmente a venda da franquia Washington Commanders da NFL por US$ 6,05 bilhões, no início deste ano.

Podemos especular o quanto quisermos aqui sobre quais são as verdadeiras intenções dos Glazers, mas a medida mais verdadeira é o que o mercado acredita. Apesar do clima favorável para o mercado de ações até agora este ano, as ações do Manchester United caíram 13% no acumulado do ano. O S&P 500 é novamente usado como referência no gráfico abaixo, destacando o desempenho defasado do MANU – o índice subiu 18% no mesmo período.

Provavelmente, é justo dizer que pelo menos uma parte disso reflete o grande salto que as ações deram no quarto trimestre do ano passado, quando a venda foi anunciada, e a preocupação atual de que os Glazers estão se arrastando.

Como Matt Slater escreve no Athletic, “há apenas meia dúzia de pessoas que realmente sabem o que está acontecendo com a aquisição do Manchester United e todos se chamam Glazer”.

“Eles são incríveis”, disse um ex-funcionário do Man United a Slater. ‘Eles nunca vazam quando o assunto é dinheiro.

A saga continua, semelhante a como as ações do Twitter começaram a ser negociadas como apostas sobre se a aquisição prolongada de Elon Musk iria acontecer (embora esse caso fosse um pouco mais dramático).

Ao avaliar o próprio estoque, é sempre estranho quando há uma porcentagem tão pequena da empresa flutuando – neste caso, 10%. Embora esses 10% sejam negociados como qualquer outra ação, essa é uma empresa que está à venda, um ativo altamente ilíquido e sob medida que exige apenas que o comprador pague um preço. Quando esse ativo carrega tanta intriga sentimental e cultural (Jim Radcliffe é um torcedor do Man Utd ao longo da vida), fica mais difícil colocar um preço no clube e, portanto, os 10% das ações que oscilam descontroladamente com as últimas notícias de aquisição.

Comprar clubes de futebol tornou-se um jogo de bilionários, projetos de vaidade que são notoriamente difíceis de gerar lucros estáveis (na verdade, o tratamento frio dos Glazers ao Man Utd como um negócio, através do uso de dívidas e da colheita constante de dividendos tem sido astuto, mas causou protestos e difamação pública). Estes realmente não são como negócios comuns.

Para os investidores comuns que procuram ações em mercados públicos, a vaidade não entra, pois obviamente não haveria propriedade substancial nem influência sobre as decisões do clube. De fato, muito poucos clubes negociam publicamente hoje em dia, tal é a prevalência de bilionários e, cada vez mais ultimamente e novamente neste caso, propriedade estatal.

Aconteça o que acontecer com a aquisição, manter as ações do Man Utd foi um desastre, como demonstrado no gráfico comparando seu retorno ao S&P 500 no início da peça. Passamos por uma década de ganhos sem precedentes no mercado de ações, com a economia inundada por taxas de juros baixíssimas e uma impressora de dinheiro quente ajudando a alimentar ganhos vertiginosos em ativos de risco, pelo menos até a música parar no ano passado.

Para os investidores do Man United, tem sido um pouco diferente. Uma ação curiosa, com seu float pequeno, performance atrasada e o imenso impacto cultural da empresa. Se a aquisição for aprovada, para os torcedores, pode encerrar o capítulo não apenas de um período ruim para o desempenho do Man United em campo, mas também de um desempenho bastante abjeto no mercado de ações.

Em última análise, dada a natureza opaca das negociações de venda e o fato de que os 10% das ações negociadas têm seu valor inteiramente dependente dessas negociações, é simplesmente impossível informar se a ação é uma compra a esse preço. Isto é, a menos que você tenha uma linha direta com um membro da família real do Catar, Sir John Radcliffe, ou alguém da família Glazer.

