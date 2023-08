O preço das ações da IWG forma um padrão de alta à medida que os problemas da WeWork aumentam

O preço das ações da IWG (LON: IWG) permaneceu em uma faixa estreita depois que a empresa publicou fortes resultados financeiros. A ação estava sendo negociada a 151p na terça-feira, onde permaneceu nos últimos dias. Este preço está cerca de 17% acima do nível mais baixo de junho.

Regus e WeWork divergem

O IWG publicou resultados financeiros encorajadores na terça-feira. Em comunicado, a empresa disse que sua receita saltou para um recorde de £ 1,67 bilhão nos primeiros seis meses do ano. Seu EBITDA saltou 48% para £ 198 milhões. Ao mesmo tempo, o fluxo de caixa da empresa saltou para £ 162 milhões, enquanto sua dívida líquida caiu £ 54 milhões.

Além disso, a Worka, uma plataforma para trabalho híbrido, viu sua receita aumentar em 32%, para £ 153 milhões. Apesar desse desempenho, a empresa alertou que estava enfrentando ventos forex substanciais e um ambiente econômico e competitivo desafiador.

O maior concorrente do IWG é a WeWork, uma empresa que já valeu mais de US$ 45 bilhões. Na terça-feira, a WeWork disse que sua receita aumentou para US$ 844 milhões no segundo trimestre, enquanto seu prejuízo líquido saltou para US$ 397 milhões.

Mais importante ainda, a WeWork alertou que seus negócios estavam passando por um período desafiador. Como tal, a administração disse que a empresa poderia fechar nos próximos meses. A declaração disse :

“Como resultado das perdas da empresa e das necessidades de caixa projetadas, combinadas com o aumento da rotatividade de membros e os níveis atuais de liquidez, existem dúvidas substanciais sobre a capacidade da empresa de continuar operando.”

Como resultado, o preço das ações da WeWork despencou mais de 24% em horários estendidos, elevando seu valor de mercado para apenas US$ 150 milhões.

Como eu escrevi aqui alguns meses atrás, um colapso do WeWork poderia ter um benefício marginal para o IWG. Isso acontecerá à medida que as empresas que usam os espaços da WeWork migrarem para as marcas da IWG, como Regus, Spaces e Signature.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5ZCahaelU&pp=ygUGd2V3b3Jr

O IWG é um pouco diferente do WeWork, pois usa um modelo de negócios de ativos leves. Nisso, a empresa faz parceria com os proprietários para oferecer seus espaços. Ele também usa um modelo de franquia que lhe permite ganhar taxas sem fazer grandes investimentos. Como resultado, a empresa fechou mais negócios no primeiro semestre do que em 2022.

Previsão do preço das ações da IWG

Gráfico IWG por TradingView

O preço das ações da IWG está em fase de consolidação nos últimos dias. No gráfico de quatro horas, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se para o ponto neutro, enquanto as ações estão ligeiramente acima da média móvel de 25 períodos.

Mais importante ainda, o estoque formou um padrão invertido de cabeça e ombros. Na análise de ação de preço, esse é um dos melhores padrões de reversão do mercado. O estoque está agora ao longo do decote deste padrão. Portanto, há uma probabilidade de que as ações se recuperem à medida que os compradores visam o ponto-chave de resistência em 175,2p, o ponto mais alto em 14 de abril.

