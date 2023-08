Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Plus500 Ltd (LON: PLUS) terminou no verde hoje, embora tenha relatado um grande golpe em seu lucro principal nos primeiros seis meses deste ano.

Plus500 anuncia um programa de recompra de ações

A plataforma de negociação online atribuiu grande parte da fraqueza do primeiro semestre à menor volatilidade do mercado.

Ainda assim, os investidores estão tranquilos porque a Plus500 disse que planeja devolver US$ 120 milhões a eles por meio de dividendos e recompra de ações. O CFO Elad Even-Chen também disse à Reuters hoje:

Estamos muito otimistas com o segundo semestre… não sabemos como será a volatilidade, mas com a diversificação e com a entrada de novos produtos, vamos continuar melhorando ano a ano.

No início deste ano, a empresa israelense recebeu uma licença regulatória que lhe permitiu estender seus serviços a clientes nos Emirados Árabes Unidos. Atualmente, suas ações caíram 25% em relação à alta do ano até o momento.

A Plus500 aposta na expansão internacional

A Plus500 registrou seu lucro principal em impressionantes 43% na comparação ano a ano no primeiro semestre de 2023. Sequencialmente, porém, seus ganhos ainda aumentaram 17%, de acordo com o comunicado à imprensa.

Durante o período de seis meses, a empresa de tecnologia financeira fez um soft-lançamento nos futuros dos EUA. Falando com a Reuters na segunda-feira, o CEO David Zruia disse:

Nosso objetivo é colocar mais recursos, monetários e operacionais, para nos expandirmos nos Estados Unidos. Estamos procurando muito por aquisições adicionais em um nível geográfico internacional.

Observe que o número total de clientes ativos na Plus500 Ltd diminuiu 19% no primeiro semestre em relação ao ano anterior. Os analistas da Liberum ainda consideraram o primeiro semestre robusto para a empresa, ao reiterar sua classificação de compra.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.