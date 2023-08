Compre o euro à medida que as tendências de inflação dos EUA e da Europa divergem

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A inflação foi o principal responsável pela volatilidade do mercado de câmbio nos últimos doze meses. O medo de que a inflação esteja fora de controle nas economias desenvolvidas levou ao aumento da volatilidade em torno das decisões dos bancos centrais sobre as taxas de juros.

Afinal, os bancos centrais reagiram com taxas crescentes diante do rápido aumento dos preços de bens e serviços. O que o Fed fez (ou seja, aumentar agressivamente a taxa de fundos) foi imitado pelo Banco Central Europeu (BCE), pelo Banco da Inglaterra (BOE) e pelo Banco do Canadá (BOC).

Foi uma corrida para aumentar as taxas o máximo possível. Nesse ambiente, não foi fácil escolher uma moeda e segurá-la com um horizonte de médio e longo prazos.

Mas agora, as tendências da inflação começaram a divergir. Mais precisamente, os temores de inflação diminuem nos Estados Unidos, mas os europeus ainda esperam preços mais altos de bens e serviços nos próximos meses.

Portanto, podemos estar no início de um ciclo em que o Fed nos Estados Unidos encerrou a fase de alta de juros enquanto o BCE é forçado a subir um pouco mais. Sob tal ambiente, o euro, e o EUR/USD em particular, são otimistas.

Expectativas de inflação ao consumidor nos EUA tendem a cair

Uma das tarefas mais difíceis de um banco central é ancorar as expectativas de inflação. Em outras palavras, se as famílias e as empresas esperam preços mais altos nos próximos meses (seis meses ou até um ano), o banco central tem dificuldade em reduzir a inflação para a meta.

Portanto, ancorar as expectativas de inflação é fundamental para os bancos centrais, e os participantes do mercado monitoram cuidadosamente as mudanças nas tendências da inflação.

Nos Estados Unidos, as expectativas de inflação ao consumidor tendem a cair, dando ao Fed mais flexibilidade para definir as taxas – ele pode interromper o aumento da taxa ou até encerrá-lo.

No entanto, não é o mesmo na Europa.

Consumidores europeus ainda se preocupam com a inflação

Um estudo recente realizado pelo ING em vários países europeus, como Alemanha, Espanha, Holanda ou Luxemburgo, mostra que as pessoas esperam preços mais altos do que o normal por pelo menos mais três anos.

As famílias relataram que gastam mais em alimentos e mantimentos do que há cinco anos. Além disso, economizam menos.

Isso reflete a difícil tarefa do BCE no combate à inflação. Reduzi-lo para a meta de 2% requer mais ação, em contraste com onde o Fed está.

Sob tais desenvolvimentos, pode-se construir um argumento otimista para o euro. Comprar o euro contra o dólar americano ou o iene japonês em pura análise fundamental para especular sobre a mudança nas tendências da inflação pode ser o negócio para o resto do ano.

