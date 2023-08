Índice Hang Seng recua com ações da China enfrentando vários ventos contrários

O índice Hang Seng ficou sob intensa pressão de venda, tornando-se um dos principais índices de pior desempenho globalmente. O índice caiu para um mínimo de H $ 18.574 na segunda-feira, abaixo da alta deste mês de H $ 20.381.

Vários ventos contrários

Copy link to section

O índice Hang Seng está enfrentando vários ventos contrários. Primeiro, a economia chinesa está desacelerando dramaticamente, como evidenciado pelos últimos dados macro do National Statistics Bureau. A taxa de desemprego permaneceu inalterada em 5,3% em julho, mesmo com o aumento do desemprego juvenil. Com isso, a agência fará uma pausa na publicação do número jovem, sinalizando que as coisas não estão indo bem.

Enquanto isso, a produção industrial cresceu 3,7%, abaixo da estimativa mediana de 4,4%. Esta é uma figura importante, uma vez que a China é um país industrial líder. Os investimentos em ativos fixos cresceram 3,4%, abaixo da estimativa mediana de 3,8%.

Esses números significam que a recuperação vacilou, com alguns analistas questionando se atingirá a meta de 5% de Pequim. O banco central da China decidiu cortar as taxas de juros novamente em resposta a esses números.

https://www.youtube.com/watch?v=t9ugQVxs84M

Os dados da China são importantes para o Hang Seng porque a maioria dos constituintes faz muitos negócios no país.

Em segundo lugar, o índice Hang Seng recuou à medida que surgiram mais problemas no setor imobiliário. O Country Garden, um dos principais constituintes, não pagou sua dívida este mês, colocando-o em risco de colapso. Como resultado, seu estoque caiu 30% na semana passada.

Outras ações imobiliárias, como Link Real Estate, Wharf Real Estate e Hang Lung, também recuaram em meio aos crescentes riscos de contágio. Da mesma forma, as empresas expostas ao mercado imobiliário da China, como HSBC, China Merchants Bank e Ping An, recuaram.

Previsão do índice Hang Seng

Copy link to section

Save

O índice Hang Seng foi um dos índices de pior desempenho do mundo este ano. No gráfico de quatro horas, vemos que as tentativas de recuperação enfrentaram resistência substancial em vários níveis, como H$ 20.398 e H$ 22.677.

Mais recentemente, o índice formou um canal descendente que é mostrado em preto. Ele agora se moveu ligeiramente abaixo do meio deste canal. Além disso, as ações se moveram ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos.

Portanto, a perspectiva para o índice é de baixa, com o próximo nível de suporte a ser observado em H$ 18.000, o lado inferior do canal. A alternativa é onde ele rebate e testa novamente a linha superior do canal em H$ 19.500.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.