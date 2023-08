Fuga de alta do EUR/JPY continuará bem além de 160

Os mercados de câmbio estão lentos durante o verão e este ano não é diferente. Sempre que isso acontece, os traders geralmente procuram prazos maiores para se posicionar para o próximo movimento.

Ao interpretar e analisar prazos além do gráfico diário, as tendências são mais fáceis de detectar. É o caso do par EUR/JPY, que está em alta desde fevereiro de 2020, e não há sinais de mudança.

Agora é negociado perto de 160, mas o gráfico abaixo mostra que mais força pode estar por vir. Mais precisamente, olhando para o período semanal através das lentes Elliott Waves, a recente alta do EUR/JPY acima de 150 é apenas o começo de algo muito maior.

A fuga de alta do EUR/JPY é o início de uma onda impulsiva

A teoria Elliott Waves divide os movimentos do mercado em impulsivos e corretivos. Uma onda impulsiva tem cinco segmentos rotulados com números e as ondas corretivas são rotuladas com letras.

Outra característica das ondas impulsivas é que pelo menos uma delas deve se estender. Elliott calculou que uma onda estendida deve exceder 161,8% da próxima onda mais longa e se aplica apenas à 1ª, 3ª ou 5ª ondas.

Além disso, a extensão da 3ª onda é a configuração mais comum. Isso significa que a 3ª onda em uma estrutura impulsiva deve exceder 161,8% da 1ª ou da 2ª onda, dependendo de qual for a mais longa.

Como durante uma estrutura impulsiva, o comprimento da 1ª onda é o primeiro que o Elliott trader conhece, é muito comum calcular a distância mínima que a 3ª onda deve percorrer para atingir o nível estendido.

Da esquerda para a direita, o par de moedas EUR/JPY saltou da área 114 em fevereiro de 2020 naquela que é a 1ª onda (em preto). Em seguida, o mercado formou uma correção contínua para a 2ª onda, que terminou com um triângulo.

A natureza contínua da 2ª onda implica que a 3ª onda será muito mais longa do que 161,8% da 1ª onda. Geralmente excede 461,8% ou até mais, e a ação do preço deve se manter acima do canal ascendente visto acima.

Resumindo, o rompimento de alta do EUR/JPY veio para ficar, já que o mercado continua ofertando acima da borda superior do canal de alta. Procure 160 para ser apenas um marco na busca por níveis mais altos, como 165 ou mesmo 170.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.