Target reduz sua orientação de vendas para o ano inteiro: ‘estoque atingiu o mínimo’

A Target Corp (NYSE: TGT) viu suas vendas caírem no segundo trimestre, embora o consumo permanecesse forte e vários economistas recuassem em suas previsões de uma recessão iminente.

Target espera queda nas vendas este ano

A inflação também continuou a desacelerar nos últimos meses. Ainda assim, o gigante do varejo disse que suas vendas comparáveis provavelmente cairão 5,0% (aproximadamente) este ano.

A Target agora pede US$ 7,50 por ação de lucro por ação no ano fiscal de 2023. Em comparação, os analistas estavam em US$ 7,72. Ainda assim, Michael Baker – um analista sênior de DA Davidson disse hoje no ” Squawk Box ” da CNBC:

Eu acho que o estoque atingiu o mínimo. Todo mundo sabia que seria fraco neste trimestre por causa dos problemas do Pride. Os números não eram bons, mas também não eram terríveis. Eu acho que é meio que comprar o tipo de história de notícias.

A Target havia alertado anteriormente sobre uma perda de US$ 500 milhões este ano devido ao “encolhimento”.

Por que as ações da Target estão em alta hoje?

As ações do varejista de mercadorias em geral estão se mantendo esta manhã em parte porque seus níveis de estoque melhoraram no segundo trimestre e caíram 17% em relação ao ano passado.

A margem bruta também ganhou 550 pontos base para imprimir em 27%, de acordo com o comunicado de imprensa de ganhos. De acordo com o analista DA Davidson:

Está sendo negociado a 15 vezes as estimativas de consenso. Não é provável que eles caiam muito porque a orientação do EPS está aproximadamente alinhada. Isso é muito barato – está abaixo da média histórica.

A Target atribuiu grande parte da força em seu trimestre recém-concluído aos seus negócios de frequência (essenciais, beleza, alimentos e bebidas). O estoque de varejo está atualmente em queda de mais de 25% em relação à alta do ano até o momento.

Instantâneo dos ganhos do segundo trimestre da Target Corp

Ganhou US$ 835 milhões contra os US$ 183 milhões do ano anterior

O lucro por ação também subiu de 39 centavos para US$ 1,80

O EPS ajustado também foi impresso em US$ 1,80 conforme o comunicado à imprensa

A receita caiu 5,0% em relação ao ano anterior, para US$ 24,77 bilhões

O consenso foi de US$ 1,43 por ação sobre US$ 25,18 bilhões em receita

A fraqueza nas categorias discricionárias resultou em um impacto de 5,4% acima do esperado nas vendas nas mesmas lojas no segundo trimestre. Ainda assim, Michael Baker acrescentou:

Geralmente é negociado cerca de 17 vezes. Sem esses problemas [encolhimento e orgulho], você estaria de volta a esse múltiplo. Se pudermos resolver e superar [esses problemas], ainda há uma história de recuperação de margem aqui.

A Target Corp aumentou seu dividendo em 1,9% em junho, conforme informado pela Invezz aqui.

