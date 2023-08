O preço das ações do HSBC está caindo em meio aos riscos de exposição imobiliária na China

O preço das ações do HSBC (LON: HSBA) despencou nos últimos dias, à medida que os investidores avaliam sua exposição à China e Hong Kong. A ação atingiu o pico de 657p em 1º de agosto e agora caiu 10% para 591p.

Exposição na China

O HSBC é um grupo bancário único devido ao local onde opera. A empresa é o maior banco da Europa em ativos, mas gera a maior parte de sua receita em Hong Kong e na China Continental. Mais recentemente, a empresa vem diminuindo sua exposição em países como França, Canadá e Estados Unidos.

O maior desafio do HSBC é a exposição à China, um país que está implodindo, como já escrevi aqui . Dados econômicos publicados esta semana mostraram que as vendas de casas novas no país despencaram.

Ao mesmo tempo, algumas das empresas mais conhecidas do país começam a implodir. Começou com Evergrande, o conglomerado gigante que faliu em 2021. Depois disso, empresas menores como Fantasia e Sunac deixaram de pagar.

Na semana passada, a situação piorou quando a Country Garden deixou de pagar. A empresa, que agora está construindo mais de 1 milhão de apartamentos, alertou que seu prejuízo semestral será de mais de US$ 7,5 bilhões. Ele também alertou que perderia seus títulos em yuan e dólar.

Portanto, a maioria dos analistas acredita que o setor imobiliário, que responde por um quarto do PIB, está à beira do colapso. Se isso acontecer, será uma explosão de trilhões de dólares cujos efeitos de contágio se espalharão globalmente.

O HSBC teve um bom desempenho após o colapso do Evergrande, conforme evidenciado pelos resultados financeiros mais recentes. Seu lucro antes dos impostos saltou de US$ 12,9 bilhões para US$ 21,7 bilhões, enquanto sua receita saltou de US$ 12,3 bilhões para quase US$ 40 bilhões.

A questão é como a empresa fará se a economia chinesa implodir como alguns analistas esperam. Em seus ganhos mais recentes, a empresa sinalizou sua exposição ao setor imobiliário comercial da China.

Previsão do preço das ações do HSBC

No gráfico diário, vemos que o preço das ações do HSBC formou uma vela estrela cadente cujo lado superior estava em 657,2p. Na análise de ação de preço, esse padrão é um dos sinais mais pessimistas.

As ações do HSBC recuaram abaixo do importante nível de suporte em 619p, o ponto mais alto em 8 de março. Ele também se moveu abaixo das médias móveis de 50 e 25 dias, sinalizando que os ursos estão no controle.

O Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD caíram. Portanto, a perspectiva para o estoque é de baixa, com o próximo nível de referência a ser observado em 550p.

